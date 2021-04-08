شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف استمرار فاعلية لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة صادرة عن جامعة إيمورى الامريكية إلى أن فاعلية لقاح موديرنا، الذى يحفز الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا، قد تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل من تناول جرعات اللقاح، بعد أن ثبتت فاعليته بنسبة وصلت إلى 94%، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال اكسبريس.



دراسة تؤكد لقاح موديرنا يعطى مناعة لمدة 6 شهور

وقالت الدراسة إن اللقاح المكون من جرعتين الذى صنعته شركة موديرنا فى كامبريدج، نجح فى تكوين الأجسام المضادة خلال مرحلة مبكرة من الاختبار، حيث تبين أن المشاركين ما زالوا يحملون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا بعد ستة أشهر من تلقى جرعتهم الثانية من اللقاح.

واعتمدت الدراسة على فحص نسخة معدلة من SARS-CoV-2 فى المختبر، لتحديد إذا كانت الأجسام المضادة التى يستخرجها اللقاح تستمر لأكثر من ستة أشهر، خاصة بعد أن توصل العلماء إلى أن أحد أنواع الفيروس التاجى التى تم تحديدها فى أنجولا تحمل طفرات أكثر من أى سلالة تم تحديدها مسبقًا.

وتوصل فريق الباحثين إلى أحد المتغيرات التى ظهرت مؤخرا من الفيروس التاجى فى أنجولا قد حمل هذا المتغير الذى أطلق عليه A.VOI.V2 ، نحو 34 طفرة، بما في ذلك 14 طفرة فى بروتين سبايك، الذى يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا.

وأكد الباحثون أن هذا المتغير يستحق مزيدًا من الدراسة لأنه يحمل طفرات قد تساعده فى الهروب من الاستجابات المناعية لبعض الأشخاص، إلا أن اللقاح يتمكن فى النهاية من تخفيض خطر العدوى والسيطرة على معدلات الإصابة.