شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد الإصابة بكورونا.. منها صعوبة التركيز والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد العلماء أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ربما أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا بطريقة أو بأخرى دون أن يعلموا، وقد يكون هناك أيضًا الكثير ممن أصيبوا بالعدوى قبل إعلان كورونا جائحة عالمية، كما أن الكثير من الحالات كانت بدون أعراض، وفى هذا التقرير نتعرف على 8 علامات تدل على الإصابة بكورونا دون أن يعرف المصاب، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

8 علامات للإصابة بالفعل بكورونا دون أن المعرفة

يتضمن التاريخ السابق للاختبار الإيجابى لكورونا دليلاً على الإصابة بالفيروس ومع ذلك، قد يحدث أيضًا أن يكون المريض بدون أعراض ورغم أن هناك اختبارات للأجسام المضادة يمكن أن تؤكد ذلك، قال الخبراء إن هناك طرقًا أو علامات أفضل للتحقق من ذلك.

وهناك 8 علامات تدل على الإصابة بالفعل بكورونا دون معرفة ذلك، ويعتقد الأطباء أيضًا أن بعض هذه العلامات يمكن أن تظهر أيضًا فى صورة أعراض كورونا طويلة الأمد، أو تكون موجودة بعد أشهر من نوبة العدوى الأولية.

احمرار العينين

ينتشر احمرار العينين والتهاب الملتحمة مع العديد من الالتهابات الفيروسية، وأثار عدد من أطباء البصريات الآن قلقًا متزايدًا من أن العيون الحمراء مع وجود إفرازات تنتشر فى حالات كورونا، لكن يمكن نسيان هذه العلامة لأنها ليست علامة كلاسيكية لفيروس كورونا.

وما يجعل احمرار العين المصابة بكورونا مختلفًا عن الالتهابات الفيروسية الأخرى هو أنه فى حالة كورونا يمكن أن تكون عدوى العين ثانوية مع علامات أخرى مثل الحمى أو الصداع وبالتالى، إذا كنت قد عانيت من عدوى بالعين أو احمرار العيون فى الماضى بسبب الحمى، فقد تكون قد أصبت بكورونا.

ضباب الدماغ

من المعروف أن كورونا يسبب تداعيات على الذاكرة والمعرفة، حتى أن البعض أفاد بأنه يعاني من فقدان الذاكرة وصعوبة في القيام بالأعمال الروتينية، فالشعور بالارتباك وعدم التوازن وصعوبة التركيز أو مجرد تذكر الأشياء يمكن أن يكون أيضًا من مضاعفات كورونا.

بينما يمكن أن ينشأ ضباب الدماغ أيضًا من مشكلات طبية أخرى، مثل: عدم قدرتك على التركيز بشكل حاد ، أو تذكر الأشياء أو القيام بمهام يومية بسيطة ، دون أي سبب.

سعال غير عادي

السعال هو أحد أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا حيث يشتبه في أن الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي العلوي بشكل أساسي.

في حين أن السعال "الجاف" أكثر شيوعًا، فإن الناجين من كورونا يروون أيضًا أن نوبة السعال التى يعانون منها مع العدوى قد تكون مختلفة وعادة ما تكون أكثر ثباتًا ويحدث تغيير الصوت ويصعب التحكم في السعال الذي يمكن أن يكون أيضًا من الأعراض المزمنة التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو بضعة أشهر.

علامة أخرى لسعال كورونا أنه من المحتمل أن يستمر لأكثر من نصف يوم، على عكس السعال العادي الذي يمكن أن يأتي ويذهب.

ارتفاع فى درجة الحرارة

فى حين أن الحمى ليست علامة بارزة فى جميع حالات كورونا، إلا أن أولئك الذين يروون أنهم يعانون من الحمى المصابة بالعدوى عادة ما يكون لديهم ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن تتراوح بين 37.22 إلى39.44 يمكن أن تأتى درجة الحرارة أيضًا وتختفي ، وتستمر لأكثر من 4-5 أيام على التوالي، ومن المرجح أن تكون مصحوبة بقشعريرة ورعشة.

فقدان مفاجئ لحاسة الشم أو التذوق

من الحقائق المعروفة الآن على نطاق واسع أن فيروس كورونا يمكن أن يزعج حواسك الشمية الأولية ويجعلك لا تتذوق الطعام أو تشم بعض الروائح.

ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص أيضًا من ضعف حسي قبل وقت طويل من ظهور أعراض كورونا الكلاسيكية الأخرى، وبالتالي لا يكونون على دراية بتشخيصهم.

يحذر الأطباء الآن المرضى أيضًا من التنبه إلى الروائح الضعيفة أو الوهمية إذا كنت قد تعرضت لرائحة مشوهة على الأرجح، مثل رائحة شيء غريب وغير عادي مع الأطعمة / الروائح الروتينية دون سبب مسبق، فقد تكون أيضًا علامة على كورونا.

ضيق فى التنفس

تعد صعوبات التنفس وضيق التنفس من المضاعفات الشائعة المرتبطة بالعدوى الفيروسية، وقد تكون المعاناة من هذا أيضًا علامة على أنك قد تكون مصابًا بكورونا دون علم منك.

يمكن أن يصاحب ضيق التنفس، كما هو معروف طبيًا، ضيق مفاجئ فى الصدر وخفقان القلب وتنفس سريع إنها علامة منبهة على احتمال إصابتك بكورونا من قبل ومع ذلك، فهو أكثر شيوعًا عند كبار السن والأشخاص الذين قد يعانون من مرض واحد أو أكثر.

مشاكل الجهاز الهضمي

يوجد الآن ارتباط بين كورونا وحدوث ألم فى المعدة، وقد يعاني الأشخاص من أعراض معدية معوية لـكورونا، مثل الإسهال والغثيان وتشنجات البطن وفقدان الشهية.

التعب والإرهاق

الإرهاق من الأعراض الشائعة التي يعاني منها مرضى فيروس كورونا وكذلك المتعافون من الفيروس، إذا كنت غير قادر على القيام بالمهام، وكان لديك آلام جسدية وألم قد يستمر لمدة 3-4 أيام، فيمكن اعتباره علامة محتملة لإصابتك السابقة بكورونا.