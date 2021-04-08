شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تخفض ضغط الدم.. منها الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب لذلك من المهم الحفاظ عليه تحت السيطرة من خلال عدة خطوات أهمها اتباع نظام غذائى صحى وتجنب الأطعمة التى تتسبب فى ارتفاع الضغط، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

وتشير الأبحاث حول ارتفاع ضغط الدم إلى أن الأطعمة التى نستهلكها يمكن أن تساعد فى خفض أو ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لمؤسسة ( Health Body Heart Foundation) فإن هناك خمسة أطعمة أساسية تعمل على خفض القراءة العالية لضغط الدم.

- الأطعمة الخمسة التى تساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع: 1- الخضروات الورقية

يساعد البوتاسيوم المتواجد فى الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والسبانخ، فى التخلص من الصوديوم من خلال البول، وهذا الأمر يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.

2- الفاكهة

تساعد الفواكه الغنية بخصائص قوية مضادة للأكسدة والفلافونويد والألياف، مثل التفاح والتوت والموز، فى خفض ضغط الدم المرتفع.

3- الحبوب الكاملة

أثبتت الدراسات فائدة الحبوب الكاملة بشكل خاص لخفض ضغط الدم المرتفع، حيث إن النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم من حمية داش والنظام الغذائى المتوسطى يوصى كلاهما بإدراج الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائى صحى، ويفضل اختيار الخبز والمكرونة والأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من الدقيق الأبيض.

4- منتجات الألبان قليلة الدسم

ينصح الأطباء بتضمين منتجات الألبان إلى النظام الغذائى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لاحتوائها على الكالسيوم المفيد لخفض ضغط الدم.

5- المكسرات والبذور

غنية بالدهون الصحية والماغنيسيوم والألياف التى تساعد فى خفض ضغط الدم ولعل أهم هذه المكسرات عين الجمل واللوز.