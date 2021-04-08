فوائد المكسرات في رمضان

بيروت - نادين محمد - يستخدم الجسم مخازنه من الكربوهيدرات والدهون لتوفير الطاقة خلال ساعات الصيام التي لا يتم فيها تناول الطعام أو الشراب، وبمجرد كسر الصيام، يمكن للجسم أن يُعيد ترطيبه ويكتسب الطاقة من الأطعمة والمشروبات المستهلكة، ويرغب الكثير في الحصول على فوائد المكسرات التي تدعم الصحة، حيثُ يُمكن تضمين المكسرات النيئة في الشهر الفضيل المبارك بأشكال متعددة خلال وجبات السحور أو الفطور.

فيما يأتي تُطلعك "الجميلة"، على الفوائد الصحيّة الغير متوقعة لتناول المكسرات في رمضان..

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الجوز

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يحتوي الجوز على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالفيتامينات والمعادن وغيرها، كما يُمكن إضافته إلى النظام الغذائي بأشكال سهلة، ويُعزز ويدعم صحة الأمعاء، ويُقلل من الالتهاب ويُكافح الإجهاد التأكسدي الذي يُسبب الأمراض، ويُساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وكذلك في إدارة مرض السكر من النوع الثاني كما يُقلل من خطر الإصابة به، وفي إدارة الوزن والتحكم به، ويُكافح علامات الشيخوخة، ويدعم ويُعزّز وظائف الدماغ، ويُعد من المكسرات الصحية المُفيدة التي يُفضلها العديد من الناس في شهر رمضان المُبارك.

اللوز

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يُساهم اللوز في خفض الدهون الضارة مثل الكولسترول الضار، كما يلعب دور مهم في صحة العظام وقوتها، ويحُد من فرص حدوث الكسور، ويُعد من المكسرات التي يُفضلها الكثير في الشهر الفضيل، نظرًا لكونه لذيذ ومُفيد في آن واحد، حيثُ يُمكن أن يمُد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها.

الفستق

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يُعتبر الفستق من الخيارات الغنية بالبروتين والدهون الصحية وكذلك الفيتامينات والمعادن، ويُعد من المكسرات النيئة اللذيذة والتي تدخل في العديد من الأطعمة الصحية خلال وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان، كما يُفضله العديد من الأشخاص لما لهُ من طعم مميز وفريد.

البُندق

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يُعد البندق غني بالعديد من العناصر الغذائية كالبروتينات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الدهون الصحية، ويُعد من المُكسرات اللذيذة ذات الطعم الحلو، والتي يُمكن تضمينها خلال أطباق شهر رمضان، حيثُ يُحب تناولها العديد من الناس لمذاقها اللذيذ.



الكاجو

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يُوفر الكاجو عناصر غذائية مُفيدة للجسم وصحته، بالإضافة إلى طعمة الفريد الذي يُميزه، كما من المهم تحميصه قبل تناوله، نظرًا لعدم أمان تناول الكاجو الخام، ويُعد من أبرز المكسرات اللذيذة والمحببة خلال شهر رمضان.

الفول السوداني

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يُعد مصدر غني بالدهون الصحية والألياف، إضافةً إلى البروتين، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويُعزز من صحة القلب، ويُساهم في إدارة مستوى السكر في الدم، ومن المهم الحرص على تناول الكميات المناسبة من الفول السوداني، نظرًا لكونه من المكسرات ذات السُعرات الحرارية العالية، لذا يجب عدم الإفراط في تناوله في شهر رمضان المُبارك، لتجنب زيادة الوزن، كما وتتعدد أشكال الفول السوداني ويبقى الفول السوداني الخام أفضلهم.

الصنوبر

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يحتوي الصنوبر على الأحماض الدهنية والبروتين، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويدعم صحة القلب، وينشط ويُحسن الدورة الدموية، ويحد من سرطان القولون، ويُعد من المُكسرات النيئة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المُفيدة، والتي يُمكن تضمينها خلال أطباق شهر رمضان المُبارك في وجبة الإفطار والسحور.

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