رجيم كيتو في رمضان لخسارة الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - يعتبر نظام كيتو لخسارة الوزن من أكثر الحميات اتباعا في العالم، ولكن هل يمكن اتباعه خلال شهر رمضان الفضيل؟ وكيف سيتغير هذا التظام ليناسب أوقات الإفطار والسحور، دون الإضرار بصحة من يتبعه؟ في الحقيقة يمكن طبعاً اتباع هذا الرجيم خلال رمضان مع التعديل الخفيف في أوقات الاكل.

​



ولكن بداية علام يقوم رجيم كيتو أو الرجيم الكيتوني لخسارة الوزن بسرعة؟

ما هو نظام الكيتو دايت أو الرجيم الكيتوني؟

​



نظام الكيتو دايت هو نوع من الحميات الغذائية التي تحتوي على نسبة قليلة جداً من النشويات أو الكربوهيدرات، ليستند في المقابل بجزئه الأكبر على الدهنيات. يعمل هذا الرجيم على منع إمداد الجسم بالسكر، وبالتالي يجبر الأيض على الانتقال من حرق ما يتم أكله من نشويات إلى حرق الدهون. كذلك، يساهم في خفض نسبة السكر في الدم كما الأنسولين.

تتشابه هذه الحمية مح رجيم اتكنز وغيرها من الحميات التي تعتمد على استهلاك نسبة منخفضة جداً من النشويات، ولكن المغاير في الكيتو تحديداً هو القدرة على تناول كمية أكبر من الدهنيات، وبالتالي الحد من الشعور بالجوع أو الحرمان.

مختلف انواع الرجيم الكيتوني

​



رغم التسمية الموحدة، إلا أن هناك عدة انواع من الرجيم الكيتوني، وأبرزها:

1. الرجيم الكيتوني التقليدي: والذي يرتكز بالشكل الأكبر على الدهنيات، ليتوزع على الشكل التالي: 5% نشويات، 20% بروتينات و 75% دهنيات.

2. الرجيم الكيتوني الدوري: يعتمد هذا النوع على الإلتزام بشكل دوري بحمية الكيتو، على أن يتخلله فترة انقطاع كل مدة محددة حيث يتم تزويد الجسم بالنشويات مجدداً. على سبيل المثال لا الحصر؛ 5 أيام من الكيتو ثم يومين من النظام الغذائي المتنوع.

3. الرجيم الكيتوني المستهدف: والذي يتضمن استهلاكاً للنشويات في وقت استراتيجي فقط، مثلاً قبل وبعد ممارسة الرياضة.

4. الرجيم الكيتوني عالي البروتينات: كما تدل تسميته، يشبه هذا الرجيم النوع التقليدي، لكن بنسبة أعلى من البروتينات على الشكل التالي: 5% نشويات، 35% بروتينات و 60% دهنيات.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ما يتم تسميته شعبياً بالكيتو دايت هو في الواقع نوع الرجيم الكيتوني التقليدي.

اكلات نظام الكيتو دايت

​



كما ذكرنا سابقاً، يرتكز رجيم الكيتو على الأطعمة الغنية بالدهنيات والبروتينات شرط أن تكون منخفضة النشويات. لذلك، على كل مكون من الأطعمة التي تنوين تناولها أن تتماشى مع هذه المعايير.

الخيارات في هذا السياق لا تحصى، لكن وللنتيجة الأمثل، يمكنك التركيز على الأطعمة التالية:

• اللحوم: على أنواعها كاللحوم الحمراء، النقانق، الحبش والدجاج.

• المكسرات والبذور: شرط أن تكون خالية من النشويات، مثل اللوز، الجوز، بذور الكتان والشيا، بذر الشمام وغيرها.

• الأجبان غير المصنعة: حتى ولو كانت صفراء كالشيدر والموزاريلا والغودا كما جبنة الماعز والجبنة الزرقاء.

• البيض: في مختلف أشكاله سواء كان مقلياً، مسلوقاً أو تحت شكل عجة.

• الزبدة والكريما: وذلك نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهنيات.

• الزيوت الصحية: مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو.

• الأفوكادو: اجعليه مكوناً رئيسياً في حميتك كونه يمدك بعناصر غذائية عديدة كما يبعد الجوع.

• الخضار غير النشوية: كالخضار الورقية أو الخضراء، الطماطم، البصل كما الفلفل.

• البهارات: على أنواعها لتنكيه الطعام كما يحلو لك.

• الأسماك الدهنية: مثل السلمون، التونة، التراوتة والماكريل.

اقرئي ايضا:

11 سراً من أسرار حمية ميغان ماركل سترغبين بالاستفادة منها

الفواكه المسموحة في الكيتو دايت

​



من المعروف أن أكثرية الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فكيف يمكنك اختيار الفاكهة المناسبة لك كوجبة خفيفة في حمية الكيتو؟ إليك بعض الخيارات اللذيذة والمنعشة، شرط أن تنتبهي في استهلاك الكمية ولا تتخطي الحصة الواحدة يومياً:

1. التوت الأسود وتوت العليق

2. الراوند

3. الطماطم - نعم! إنها تقنياً نوع من الفاكهة

4. الأفوكادو

5. الكرامبولا أي فاكهة النجمة

6. الشمام أي البطيخ الأصفر

7. البطيخ الأحمر

8. الفراولة

9. الليمون

10. الرمان

مشروبات الكيتو دايت

​



خصوصاً وإن كنت من محبات المشروبات الباردة أو الساخنة كوجبة خفيفة أو مرافقة للطعام، قد تتساءلين عن الخيارات المتاحة أمامك خلال رجيم الكيتو.

ركزي على:

• الشاي والأعشاب على أنواعها: وبالأخص الشاي الاخضر المعروف بقدرته على تسريع الأيض. اعتادي على طعم الشاي دون سكر، وامتنعي حتى عن تحليته بالعسل. يمكنك استخدام الستيفيا كمحلي خالي من السكر.

• القهوة: لكن دون سكر أيضاً، علماً بأن الكافيين يسرع أيضاً في عملية حرق الدهون. في المقابل، تستطيعين إضافة الكريما شرط أن تكون خالية من السكر أيضاً.

• الماء الفوار: شرط أن يكون خالي من السكر، فتأكدي من قراءة المكونات على العبوة قبل شرائها.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك اضافة الزبدة إلى مشروبك الساخن إن كنت تريدين الحصول على قوام مختلف، كما الاستعانة ببعض البهارات كالقرفة والزتجبيل لطعم أغنى.

ابتعدي عن:

• مشروبات الصودا: المشروبات الغازية غير مسموحة خلال رجيم الكيتو كونها تحتوي على كمية كبيرة من السكر. يمكنك الاستعاضة عنها بين الحين والآخر بتلك الخالية من السكر.

• العصائر: حتى ولو كان العصير مستخرجاً من إحدى الفاكهة المسموحة، فالعصير يكون خالياً من الألياف، كما أنه يحتوي على كمية أكثر من السكر الطبيعي والسعرات الحرارية.

يمكنك كذلك اعتماد مشروبات التخسيس الخالية من النشويات لتسريع عملية الحرق.



نظام الكيتو دايت كم ينزل في الأسبوع؟

​



يعد رجيم الكيتو من الأنظمة الغذائية "السريعة" لإنقاص الوزن وحرق الدهون، ولكن سرعته تختلف حسب عدد السعرات الحرارية المستخدمة. فإن كنت تلتزمين بالمأكولات المسموحة ولكن بكميات قليلة، ستزيد سرعة خسارتك للوزن. أما إن كنتِ تتناولين الأطعمة الدهنية بكميات كبيرة، فستكون خسارتك للوزن أبطأ بطبيعة الحال.

عوامل أخرى تلعب دوراً كبيراً في سرعة خسارة الوزن، ومنها نسبة الدهون الزائدة في الجسم، فكلما ارتفعت، كلما كانت خسارة الوزن أسرع. كذلك، يشير البعض إلى خسارتهم للوزن بشكل سريع جداً في الأسبوعين الأولين من الرجيم، ولكن ذلك يعود على الأرجح ذلك إلى خسارة الوزن المكون من الماء.

بشكل عام، يشير مجربو الكيتو إلى أنه يمكن خسارة كيلوغرام إلى كيلوغرامين بالأسبوع، وأحياناً أكثر إن تم احتساب السعرات الحرارية والحد منها، لكن ينصح الأطباء بعدم الاستمرار في هذه الحمية لمدة طويلة تفادياً لأي مضاعفات صحية.

اقرئي ايضا:

أسرار حمية نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون

رجيم الكيتو في اسبوع بالتفصيل

​

إليك مثال يمكنك اعتماده لمدة اسبوع لنظام الكيتو دايت، علماً بأنه يمكنك تبديل الوجبة نفسها بين يوم وآخر أو تكرارها.

اليوم الأول

• الإفطار: سلطة دجاج مشوي مع جبنة الفيتا، أو تونا أو سلمون مع هليون مطبوخ بالزبدة

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: حفنة من المكسّرات وحبة من الفاكهة الموسمية.

• السحور: عجة بيض، نقانق وطماطم

اليوم الثاني

• الإفطار: سلطة الجمبري مع أفوكادو، أو دجاج مع جبنة البرميزان والبروكولي

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: قطعة صغيرة من الشوكولاته المرة بنسبة 90% والخالية من السكر مع حصة من الفاكهة المسموحة

• السحور: عجة بيض وطماطم وحبق مع جبنة ماعز

اليوم الثالت

• الإفطار: خليط من حليب اللوز، زبدة الفستق، بودرة الكاكاو ومحلي الستيفيا، أو كريات اللحم مع جينة الشيدر والخضار

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: بيضة مسلوقة مع ملح وبهار وحصة من الفاكهة المسموحة.

• السحور: جبنة موزاريلا مع الخضار

اليوم الرابع

• الإفطار: ستيك مطهي بزيت جوز الهند ومع الخضار، لحمة برغر دون خبزة مع بيض وجبنة

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: حصة من الفاكهة المسموحة المذكورة أعلاه

• السحور: عجة بيض مع الأفوكادو، الفلفل والبصل

اليوم الخامس

• الإفطار: شرائح الحبش مع الخضار والمكسرات، أو سمك مشوي مع السبانخ

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: جبنة مع زيتون وحصة من الفاكهة المسموحة

• السحور: عجة بيض مع الحبش والجبنة والخضار

اليوم السادس

• الإفطار: لحمة برغر مع الجبنة، صلصة السالسا والغواكامولي، أو ستيك وبيض مع سلطة جانبية

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: حفنة من المكسرات والبذور على أنواعها، وحصة من الفاكهة المسموحة

• السحور: بيض مقلي مع الفطر والخضار

اليوم السابع

• الإفطار: دجاج مع صلصة البيستو وجبنة الكريم إلى جانب الخضار، سلطة البيض المسلوق بالخضار

• وجبة سناك على الساعة العاشرة ليلاً: الكرفس مع صلصة السالسا والغواكامولي، وحصة من الفاكهة المسموحة

• السحور: لبن الزبادي مع بودرة الكاكاو، محلي الستيفيا وزبدة الفستق

​

اقرئي ايضا:

حمية البندق الاسرع في حرق الدهون في 10 ايام