شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الوجبات السريعة ليلا يؤثر على مستويات الطاقة ويزيد التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة أجراها باحثون فى جامعة ولاية كارولينا الأمريكية إلى أن اتباع نظام غير صحى يعتمد على سلوكيات غير صحية وتناول وجبات سريعة فى أوقات متأخرة من الليل يؤثر على طاقتك بمحل عملك فى اليوم التالى، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.



دراسة تؤكد اتباع نظام غير صحى يؤثر على مهاهمك داخل العمل

وأكد الباحثون أن الأكل الصحى يؤثر بشكل مباشر على سلوكياتنا وأدائنا فى مكان العمل، كما يؤثر على النوم وممارسة الرياضة، حيث اعتمدت الدراسة على فحص عدد من الموظفين لمدة 10 أيام عمل متتالية، وتتبع النظام الصحى والأطعمة والوجبات التي تناولها المشاركون ومدى تأثيرها على سلوكياتهم.

ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائى غير صحى يتمثل فى الوجبات السريعة قبل النوم أدى إلى ظهور مشاكل صحية فى يوم العمل التالى، شملت الإصابة بالصداع وآلام المعدة والإسهال، بالإضافة الى شعورهم بالذنب أو الخجل من اختياراتهم الغذائية.

ومن أبرز الأعراض الجسدية والنفسية التى تنتج عن اتباع نظام غير صحى ارتفاع معدلات "سلوك الانسحاب" خلال المواقف المتعلقة بالعمل.

وربطت الدراسة بين تناول النظام الغذائى غير الصحى والإصابة بالتوتر وعدم القدرة على إنجاز مهام العمل، خاصة إذا تناول الأفراد الأطعمة الجاهزة فى أوقات متأخرة من الليل، ما يؤثر على قدراتهم الإنتاجية في اليوم التالى داخل مكان العمل.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائى فى المساء يؤثر على قدرتك الإنتاجية وسلوكياتك داخل العمل، خاصة إذا كان نظامك الغذائى يحتوى على السكريات أو الكافيين، التى تسهم فى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.