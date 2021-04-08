فوائد الجوز للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - للجوز طعم فريد وغني بالعناصر الغذائية المفيدة لنمو الأطفال وتطورهم. فهو مصدر غني بالمعادن والفيتامينات. التي تغذي الشعر والبشرة والصحة. ويمكن إضافته إلى السلطات والأطباق الأخرى أثناء التقديم. ومع ذلك، يجب تناول الجوز باعتدال لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب الإسهال أو آثاراً جانبية أخرى، من المهم أيضاً استشارة طبيبك قبل إدراجه في نظام طفلك الغذائي.

دعونا نلقي نظرة على بعض الفوائد الصحية الهامة للجوز للأطفال. التي توضحها الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center.

الاستشارية لما النائلي

مصدر غني بأوميغا 3

يمكن للأطفال والأطفال الصغار، الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً فقط، ولا يرغبون باللحوم، تناول الجوز في السلطات أو الأطعمة؛ لأن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن العثور عليها في الجوز وزيوت الجوز. إنها تساعد في نمو الدماغ وهي بديل رائع للعائلات التي لا تدمج الأسماك واللحوم الأخرى في وجباتهم.

مصدر للطاقة

الجوز مع الفواكه المجففة



يمد الجوز الجسم بالكثير من الطاقة. وهو مع الفواكه المجففة الأخرى وجبة خفيفة مليئة بالمرح والشبع. وتوفر الطاقة الكافية للأطفال. فهو يغذي الدماغ ويمكن تضمينه كجزء من وجبة الإفطار أيضاً.

المغنيسيوم وفيتامينات ب

الجوز يحتوي على المغنيسيوم وفيتامينات ب. حيث يحتوي على حوالي 190 سعرة حرارية، لذلك لا تطعمي طفلك الكثير منه. ويساعد والمغنيسيوم وفيتامينات ب على سلامة عمل القلب والجهاز العصبي.



مصدر للدهون الجيدة

ضعيه في أطباقك



يحتوي الجوز على الدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA) التي من المفترض أن تكون صحية، ويحتوي أيضاً على الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFAs). إنها تقلل من كمية الكوليسترول السيئ في الجسم وتقلل من فرص إصابة طفلك بأمراض مرتبطة بالقلب في وقت لاحق في الحياة. جنباً إلى جنب مع طفلك، يمكنك أيضاً إضافة حفنة من الجوز إلى أطباقك.



جيد للشعر والبشرة

يغذي الشعر

يساعد الجوز على إبقاء شعر طفلك لامعاً فهو يحافظ على صحة بشرة طفلك. لاحتوائه على البيوتين الذي يقوي جذور الشعر ويقلل من تساقطه ويحسن نموه حيث يمكن وضع زيت الجوز على رأس الأطفال فيحسن من نمو الشعر.

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