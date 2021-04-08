وزير الصحة الألماني يعلن أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل لقاح سبوتنيك-في

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الخميس أن بلاده ستبدأ محادثات مع روسيا حول شراء محتمل للقاح سبوتنيك-في في حال صادقت الهيئة الأوروبية على استخدامه.



وقال الوزير لاذاعة محلية "لقد شرحت باسم ألمانيا لمجلس وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي أننا سنجري مباحثات بشكل ثنائي مع روسيا، أولا لمعرفة متى وأي كميات يمكن أن تسلم"، في قرار اتخذ بعد قرار المفوضية الأوروبية عدم التفاوض باسم الدول الأعضاء الـ27 حول شراء سبوتنيك-في.