شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح العوامل المؤثرة في إجراء تحليل السكر التراكمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، العوامل التي تؤثر في تحديد المستوى المناسب لقياس السكر التراكمي.

وأكد “الجهني” في تغريدة على موقع “تويتر”، أن أهم هذه العوامل، هو عُمر المريض ومعدل انخفاض مستوى السكري بالدم ومضاعفاته.

ولفت إلى أن المعدل المناسب للسكر التراكمي هو أقل من 7٪ بشرط عدم وجود انخفاضات للسكر بالدم.

تجدر الإشارة إلى أن السكر التراكمي هو تحليل يجريه المريض لمعرفة المعدل الدقيق للسكري سواء ارتفاعاً أو هبوطاً على مدار 3 شهور سابقة.