شكرا لقرائتكم خبر عن مستحضرات التجميل تزيد خطر الإصابة باضطرابات الغدد الصماء.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون بجامعة غرناطة الإسبانية أن مستحضرات التجميل قد تسبب الإصابة باضطرابات الغدد الصماء والانتباذ البطانى الرحمى، نظرا لأنها تحتوى على المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء وهى مواد كيميائية تمنع عمل الهرمونات الموجودة فى بعض منتجات التجميل، طبقا لما نشر فى موقع ميديكال اكسبريس.



دراسة تكشف مستحضرات التجميل تؤدى الى اختلال الغدد الصماء

وقالت الدراسة إن استخدام بعض مستحضرات التجميل مثل أقنعة الوجه وأحمر الشفاه وكريمات الوجه وطلاء الأظافر وصبغات الشعر والكريمات ومثبتات الشعر وموس الشعر، مرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، نظرا لأنها تحتوى على المكونات الكيميائية التي تؤثر على عمل الهرمونات (المعروفة باسم عوامل اختلال الغدد الصماء).

وأكدت الدراسة أن الانتباذ البطانى الرحمى مرض شائع فى النساء، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل 10 نساء فى سن الإنجاب يمكن أن تعانى منه، حيث يتميز بالنمو غير الطبيعى لأنسجة بطانة الرحم، التى عادة ما تبطن داخل الرحم، حيث يمتد هذا النسيج إلى مناطق مختلفة من البطن والحوض، ما يتسبب فى مجموعة واسعة من الأعراض بما فى ذلك الألم المزمن الشديد فى منطقة الحوض، والمشاكل المعوية، والعقم.

وأشار الباحثون إلى أن وجود مواد كيميائية، تُعرف بالمواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، فى العديد من المنتجات اليومية أمر مثير للقلق على النساء اللاتى يستخدمن مستحضرات التجميل بشكل يومى، والتى يمكن أن تسهم فى زيادة عدد النساء المصابات بالانتباذ البطانى الرحمى فى السنوات الأخيرة، وأمراض أخرى مثل سرطان الثدى أو السمنة أو مرض السكرى.

تشمل هذه المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء البارابين والبنزوفينون، وكلاهما يستخدم على نطاق واسع فى صناعة مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل، ما يؤدى إلى اختلال وظيفة الغدد الصماء.

وأوصت الدراسة بضرورة تقليل التعرض لهذه المركبات، عن طريق التحول إلى منتجات خالية من اضطرابات الغدد الصماء أو استخدامها بشكل أقل فى كثير من الأحيان.