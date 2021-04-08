القرحة.. لماذا تهاجم المرضى طريحي الفراش؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مجلة "سنيورين راتجيبر" على أهمية تغيير وضعية الاستلقاء بانتظام بالنسبة للمرضى طريحي الفراش وذلك لتجنب الإصابة بقرحة الفراش.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بصحة كبار السن أن السبب في حدوث قرحة الفراش يرجع إلى نقص سريان الدم، نظرا لأن وزن الجسم يضغط على الأجزاء المعرضة لخطر نشوء قرحة الفراش، والتي تتمثل في الأذن وألواح الكتف والكوع والعصعص وجانب الورك والكاحل والكعب.



ويمكن الاستدلال على الإصابة بقرحة الفراش من خلال الضغط على موضع الجسم المعني لمدة 10 ثوان، فينشأ حينئذ احمرار، وإذا أصبح لون موضع الجسم فاتحا مجددا بعد التوقف عن الضغط، فلا يكون هناك خطر.

أما في حالة استمرار الاحمرار، فينبغي حينئذ تخفيف العبء الواقع على هذا الموضع على وجه السرعة، وذلك من خلال تغيير وضعية الاستلقاء.

وفي حال عدم تغيير وضعية الاستلقاء فقد تتعرض القرحة للالتهاب وتموت الأنسجة المحيطة بموضع الجسم المعني. وفي أسوأ الحالات قد يصاب المريض بتسمم الدم.