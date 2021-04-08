شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب "طفح الحفاض" عند الأطفال وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفح الحفاض هو حالة التهابية تصيب الجلد وتسبب الطفح وهو شائع عند الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وفى التقرير التالى نرصد أنواع وأسباب وطرق علاج طفح الحفاض عند الأطفال، حسبما ورد فى موقع "only my health".

أنواع الطفح الجلدى الناتج عن الحفاضات

تشمل أنواع الطفح الجلدى الناتج عن الحفاضات:

التهاب الجلد التماسى:

يتطور عندما يتسبب الحفاض فى تهيج الجلد.

عدوى الخميرة:تعيش مجموعة من الفطريات عادة فى الجلد ومنطقة الحفاضات، وعندما تنمو بشكل مفرط، يمكن أن تسبب طفحا جلديا مؤلما يسمى داء المبيضات أو عدوى الخميرة. الالتهابات الجلدية البكتيرية:يتعرض المواليد الجدد والرضع لخطر متزايد بسبب عدم نضج الجلد وعادة ما تحدث الذروة خلال من 9 إلى 12 شهرًا من العمر.علاج طفح الحفاض

قم بتغيير الحفاضات بشكل متكرر لمنع الجلد من الإصابة بالالتهاب المتكرر، والاهتمام بالنظافة الجيدة للحفاظ على سلامة الجلد، كما يمكن ترك الطفل بلا حفاضات فترة من الوقت لتهوية الجلد، وتجنب مسح الجلد الذى قد يؤدى إلى تهيج الجلد أكثر.

ويمكن لبعض العلاجات المنزلية مثل استخدام زيت جوز الهند وحمام الملح الإنجليزى والصبار أن تساعد فى الوقاية من طفح الحفاضات، واستخدم المرطبات الموضعية للوقاية والعلاج لتحسين وظيفة حاجز الجلد، كما أنها توفر حاجزًا بين الجلد والحفاضات، ولا تحد من ملامسة الجلد وتقلل من التهيج، لكنها تمنع أيضًا ترطيب الجلد الزائد، استخدمى الصابون غير المعطر فقط وضعى كريمات طفح الحفاض الكثيفة مع كل تغيير للحفاضات.

أسباب طفح الحفاضات

قد يكون استخدام المناديل المبللة بكثرة أثناء تنظيف الطفل سبباً لزيادة حدوث الطفح الجلدى، لكن هناك بعض أنواع المناديل المبللة التى تحتوى على عازل للحموضة تعمل على موازنة درجة الحموضة القلوية للبول ومنع تلف الجلد.