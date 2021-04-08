تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 8 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

سعر الريال السعودي في مصر



واستقر متوسط العملة المصرية أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، وتراجع أمام اليورو الأوروبي.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

طرح 3 شركات

وتعتزم مصر استكمال خطة طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن عطلها تفشي جائحة كورونا منذ نهاية 2019.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، الإثنين، إنه من المقرر طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

ولم يتطرق الوزير، على هامش مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، مسجلا نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى نحو 21.58 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.82 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.