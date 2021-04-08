تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 8 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط العملة المصرية أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، في ظل ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، الأحد.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، مسجلا نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، ارتفع سعر اليورو إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد سعر العملة الأوروبية، لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) فقد قفز سعر اليورو إلى نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

نسف آثار الجائحة

تتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

واعتمد التقرير على معلومات وتوقعات البنك الأفريقي للتنمية.

وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

وشهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى نحو 21.58 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.82 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 40.201 مليار في فبراير/ شباط الماضي.