شكرا لقرائتكم لقاح كورونا وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أكد أحد مسؤوليها وجود علاقة واضحة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، نفت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أثبتت بالفعل وجود علاقة سببية بين لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا ومتلازمة تخثر الدم النادرة.

كما أوضحت أنها "لم تتوصل بعد إلى نتيجة حاسمة وأن المراجعة حول تلك المسألة جارية حاليًا"، مضيفة أنها تتوقع إعلان نتائجها اليوم الأربعاء أو الخميس.

وجاء في بيان أرسلته الوكالة الأوروبية لوكالة فرانس برس أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا"، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

صلة بين تجلط الدم واللقاح

جاء ذلك، بعد أن أعلن مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت أمس الثلاثاء، أن هناك علاقة واضحة بين اللقاح المذكور والجلطة، قائلاً: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

كما أضاف في ما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة، "باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

يذكر أن عدة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وكندا، كانت علقت في الأسابيع الماضية، إعطاء اللقاح لأشخاص دون سن معينة كإجراء احترازي.

كما أوقفت النرويج والدنمارك استخدامه تماما في الوقت الحالي.

في حين، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس أن "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، مؤكدة أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".