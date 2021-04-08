شكرا لقرائتكم أحمد عيد للعربية.نت: حظي قليل بالدراما.. وأفضل الابتعاد عن مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحمد عيد من الممثلين الذين حققوا نجاحا كبيرا في الأدوار الكوميدية ومنها انتقل للبطولات الثانية ثم البطولات المطلقة في عدد كبير من الأفلام السينمائية مثل "رامي الاعتصامي" و"أنا مش معاهم" و"خلاويص" و"ياباني أصلي".

وشارك بنسبة أقل في مسلسلات تليفزيونية مهمة مثل "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام و"أزمة سكر".

وفي حواره مع "العربية.نت"، تحدث أحمد عيد عن سبب غيابه عن الدراما وهل يتعرض للظلم وتميز السينما عن التليفزيون واختفائه الدائم من مواقع التواصل الإجتماعي وما إذا كان يفضل العزلة عن الوسط الفني.

أحمد عيد

*أنت كثير الغياب عن الساحة الفنية فما السبب؟

**الحكاية عرض وطلب وأكون موجود عندما يكون هناك عمل معروض وأجد فيه فكرة مميزة ودور أحب تقديمه، ومفروض أن كل الناس تتواجد وفق هذه القواعد ولأكون شديد الصراحة لا أعتبر نفسي سوبر ستار، يحقق ملايين ضخمة، فأنا أعرف أني أحقق إيرادات متوسطة وأنا قد لا أكون نجم شباك رقم واحد، ولكن هناك درجات في نجوم الشباك، ولا أحب التصنيفات والترقيم بل أنا أعتبر نفسي آخر واحد، وكل ما يشغلني في التواجد أن أجد الشكل المناسب لي، والموضوع الجيد الذي يتماشى مع تفكيري وقناعاتي وإمكانياتي الفنية.

*قدمت في السينما مؤخرا فيلمين هما "خلاويص" و"ياباني أصلي" لكنهما لم يحققا نفس النجاح بتساو فما السبب؟

**فعلا الفيلم الأخير "ياباني أصلي" كان حظه أفضل في دور العرض وحقق نجاحا جيدا جدا على المستوى المادي والجماهيري، ولكن "خلاويص" لم يحقق نفس النجاح ولا أعرف الأسباب، ولكني قدمت الفيلمين بنفس الاجتهاد والاخلاص والدقة وغالبا يتفاوت النجاح بين عملين بسبب الأوضاع وظروف العرض والتوقيت والدعاية ومزاج الجمهور.

*البعض يلصق النجاح والفشل ببطل العمل فما رأيك في ذلك؟

**بالتأكيد وبكل أسف هذا يحدث دائما وسيظل مستمرا فلا أحد يتقبل فكرة أن الممثل مجرد ترس في ماكينة صنع عمل، وقد يكون ترسا مهما لدرجة قصوى لكن بالنهاية هو عنصر ضمن عناصر أخرى قد تكون موفقة أو غير موفقة، لكن بالنهاية الممثل يتحمل مشاكل الفيلم بمفرده، وأتمنى أن يحدث عدل وتفهم ويتم تقسيم مسؤولية النجاح أو الفشل على الجميع، سواء كان الممثل أو المخرج أو المؤلف أو باقي الأبطال والمنتج والدعاية وكل هذه العناصر.

أحمد عيد

*حدثت طفرة في صناعة السينما وأصبحت تتخطى حاجز 100 مليون جنيه كإيرادات فما رأيك؟

**بكل صراحة لا أربط الايرادات ذات الـ100 مليون جنيه بتطور السينما كما يفعل البعض، ورغم سعادتي بتحقيق هذه الأرقام لكن يجب أن نكون واقعيين لأن هذه الإيرادات حدثت بفعل غلاء سعر التذكرة وتخطيها 100 جنيه وأكثر، وشركات الإنتاج منذ قديم الأزل تهتم بأفلام وتصرف عليها ملايين ومتوقع أن تحصد ملايين أكثر بها، بينما لا يصرفون على أفلام أخرى ويضعون تكلفة قليلة لها فتحصد ايرادات متوسطة، وهذا عرف في السينما مهما قيل أن هناك تطور واختلاف.

*صرحت أكثر من مرة أنه لا يعرض عليك أعمال كثيرة في السينما ولا التليفزيون فما السبب في رأيك؟

**لا أعلم بكل صراحة ففعلا تعرض علي أفلام بنسبة قليلة، ونادرا ما يعرض علي أعمال تليفزيونية، فربما لا يحبونني في الدراما لا أفهم حقا السبب، ولكني متقبل الأمر جدا ولا أعترف بنظرية المؤامرة ودائما راض بكل شيء، وسعيد بما أقدمه مهما كان قليلا طالما متناسبا مع شخصيتي وأستمتع به.

*هل تفضل في رأيك السينما أم الدراما في الأساس؟

**بصراحة وبدون مجاملة أو دبلوماسية أفضل السينما رغم أن الدراما مهمة بالطبع ولكنها ليست ذاكرة الفن، وقد يشاهدها الناس سنة أو 2 أو 4 ولكنهم ينسونها، ولكن تظل السينما خالدة والفيلم تاريخ لا يمكن نسيانه مهما حدث بعكس الدراما.

مع الزعيم عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم

*كيف ترى تجربتك في مسلسل "صاحب السعادة" أمام الزعيم عادل إمام؟

**عادل إمام نجم استثنائي على مدار العصور والحقب الزمنية والعمل معه شيء عظيم لأي فنان مهما كان، وأعتبر تمثيلي أمامه تجربة سعيدة ورائعة وفريدة من نوعها لأني يكفيني فخرا أني وقفت مع فنان بتاريخ وحجم عادل إمام.

*هل ترفض الأعمال التي تقدم لك أدوار بطولة ثانية أو جماعية بعد أن قدمت العديد من البطولات المطلقة؟

**بالعكس تماما فأنا لا أرفض أي دور ثان ولا بطولات جماعية وأقبل ذلك وليت المنتجين يعلمون أني غير متشبث بمثل هذه الأمور، والأهم بالنسبة لي أن أقدم دورا جيدا، والمهم مع من سيكون الدور الثاني أو حتى الثالث هذا ما يفرق معي كثيرا.

*لماذا صنفت نفسك كممثل كوميدي فقط؟

**لم أصنف نفسي ولكن بدايتي كانت كوميدية وظلت مسيرتي كوميدية كما يراني الجمهور، لكني قادر على عمل التراجيدي وأنا بارع في الكآبة لدرجة لن يتخيلها أحد.

*تفضل الابتعاد دائما عن الظهور والاختفاء من مواقع التواصل الاجتماعي فما السبب؟

**أنا لا أحب التواجد والحديث "عمال على بطال" كما يقولون، فقد أجلس لأحكي في برنامج أو حديث ويجدني البعض ظريف، أو قد أكون مضغوطا فأظهر ثقيل الظل لذلك لا أحبذ أن أظهر إلا كممثل في دور فني فقط، ولا أحب مواقع التواصل الإجتماعي منعا لتصيد الأخطاء والآراء لذلك أفضل البعد والسلامة.

*هل بعدك يعني تفضيلك العزلة وليس لك أصدقاء كثيرون بالفن؟

**نعم أفضل العزلة أو قلة التواجد بنسبة كبيرة، وليس لدي أصدقاء كثيرين بالوسط الفني، بل قلة قليلة جدا وأحب أن أكون مع نفسي معظم الوقت والنزول للعمل فقط.