شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تجنبها لمنع دهون البطن.. منها قلة النوم والكسل والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن هى الدهون المحيطة بالكبد والأعضاء الأخرى الحيوية بالجسم، وتزيد تلك الدهون المعروفة بـ"الحشوية" من المخاطر الصحية المتعلقة بأمراض القلب والسكرى والسرطان، ويمكن أن تؤثر أيضًا على الأوعية الدموية ونوعية النوم، ووفقًا لما ذكره موقع "medicinenet"، فإن هناك بعض العوامل التى تؤدى إلى اكتساب الدهون الحشوية أو دهون البطن.

10 عوامل تؤدى إلى اكتساب المزيد من الدهون الحشوية على البطن

1- الأطعمة والمشروبات السكرية

أظهرت الدراسات أن المحتوى العالى من الفركتوز الموجود بالأطعمة والمشروبات السكرية قد يقلل من معدل الأيض وحرق الدهون ما يترتب عليه زيادة دهون البطن.

2- الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، سهلة الهضم وتؤدى إلى زيادة سريعة فى مستويات السكر فى الدم بعد الوجبات، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة.

3- الخمول البدنى

نمط الحياة الخامل هو السبب الرئيسى فى زيادة السمنة والدهون الحشوية فى منطقة البطن، خاصة الجلوس لساعات طويلة دون أى حركة.

4- قلة النوم

قد يؤدى النوم لأقل من خمس ساعات يوميًا إلى زيادة الوزن، وبالمثل فإن النوم لأكثر من ثمانى ساعات يفعل الشىء نفسه، فمن المرجح أن يعانى الأشخاص المصابون باضطرابات النوم من زيادة الوزن.

5- التدخين

عادة ما يكون للمدخنين محيط خصر أكبر لأن التدخين يُزيد من نسبة دهون البطن، كما أنه يُسبب أمراض أخرى مثل السكرى والسرطان وأمراض القلب.

6- الإفراط فى تناول الطعام

فى معظم الأحيان، نميل إلى الإفراط فى تناول الطعام بسبب الإجهاد ما يدفعنا لاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية ومن ثم زيادة الوزن، لذلك فإن الأكل الصحى هو المفتاح لمنع انتفاخ البطن.

7- الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين

يساعد البروتين فى بناء كتلة العضلات، وهذا يساعد فى زيادة معدل الأيض وتقليل السعرات الحرارية، لذلك فإن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تسبب زيادة الوزن والسمنة.