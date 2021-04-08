شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق صحية لتقشير فروة الرأس.. استخدام القليل من الشامبو والتدليك برفق الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فروة الرأس هى امتداد لبشرتك، وأصبحت منتجات تقشير فروة الرأس وسيلة شائعة للعناية بهذه المنطقة، لكن هل تقشير فروة الرأس ضرورى حقًا، حيث تستهدف تلك المقشرات إزالة الجلد الميت من فروة الرأس ومساعدة الشعر أيضًا على النمو بقوة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

العناية بفروة الرأس أمر ضرورى خاصة أنها أرضية لتراكم الزيوت والجلد الميت والأوساخ والمهيجات والعرق والميكروبات، وترك كل هذه الأشياء دون إزالتها يمكن أن يُسبب فرط نمو خمائر فروة الرأس والقشرة وإصابتها بالجفاف والحكة وانسداد بصيلات الشعر، لذلك من المهم العناية بجلد فروة الرأس لمنع هذه المشاكل.

- أعراض فروة الرأس غير الصحية:

1- الشعور بالحكة أو الجفاف أو الاحمرار أو التقشر

2- فروة الرأس الدهنية بشكل مفرط

3- ظهور قشور صفراء ثابتة

4- الشعور بألم أو تهيج أو حرقان

5- ظهور البثور

6- تساقط الشعر



فروة الرأس

4 طرق للعناية بفروة الرأس

1- استخدام الشامبو

الطريقة الأكثر فاعلية للعناية بفروة الرأس هى غسل الشعر بالشامبو وشطفه للتخلص من الزيوت الزائدة والعرق وخلايا الجلد الميتة، حيث يُنصح لبعض الأشخاص بغسل الشعر يوميًا وآخرون بغسله على فترات متقاربة.

2- جودة المياه

لا تغسل شعرك بأى ماء، بل عليك مراعاة جودة الماء المستخدم فى المكان الذى تغسل فيه شعرك باستمرار، حيث يُنصح بغسل الشعر بماء نقى من الفلتر.

3- اختيار نوع المقشر المناسب لفروة رأسك

حاول استخدام مقشر مناسب لفروة الرأس وألا تستخدم كمية كبيرة منه، بل ضع أقل كمية ممكنة منه وتجنب وضع أى شىء غير ضرورى مباشرة على فروة الرأس.

4- التدليك

يمكن لتدليك فروة الرأس أن يحسن مزاجك بينما يهدئ فروة رأسك، عن طريق وضع الشامبو المستخدم وتدليك فروة الرأس به برفق لبضع دقائق، ثم شطفه جيدًا.