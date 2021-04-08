شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التهاب الفقار اللاصق وهل تساعد الجراحة فى علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الفقار اللاصق (AS) هو نوع من التهاب المفاصل المناعى الذاتى الذى يؤثر عادةً على العمود الفقرى والورك أو مفاصل أسفل الظهر، وتسبب هذه الحالة التهابًا يؤدى إلى الألم والتورم والتصلب وأعراض أخرى، ووفقا لتقرير لموقع healthline قد تخفف الجراحة بعض آثار التهاب الفقار اللاصق فى الحالات الشديدة.

وتشمل خيارات الجراحة استئصال الصفيحة الفقرية، ودمج العمود الفقرى، وقطع العظم الشوكى، واستبدال مفصل الورك، والجراحة خيار للأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق حال الألم الشديد أو فقدان الحركة أو تدهور نوعية الحياة.

وقد تخفف الجراحة بعض آثار التهاب الفقار اللاصق فى أشد الحالات، وبعض أهداف الجراحة هى:

إزالة الألم.. يمكن أن يسبب التهاب الفقار اللاصق ألما شديدا، وقد تتسبب الكسور فى تكوين منحنى للعظام وضغط جذور الأعصاب، ويمكن للجراحة في بعض الأحيان أن تخفف هذا الضغط.

استقرار العمود الفقرى.. بمرور الوقت قد يؤدى التهاب الفقار اللاصق إلى ضعف وعدم استقرار فى العمود الفقرى أيضًا، اعتمادًا على شدة الحالة وكمية العظام والأربطة التى تم استئصالها، وقد تؤدى بعض العمليات الجراحية، مثل استئصال الصفيحة الفقرية أو قطع العظم، وكلاهما يتضمن إزالة العظام أو الأربطة للمساعدة في استعادة الانحناء الطبيعي للعمود الفقري إلى زعزعة استقراره عن غير قصد.

تحسين الموقف.. يمكن أن يسبب التهاب الفقار اللاصق حدابًا شديدًا، أو استدارة الجزء العلوي من الظهر أو العمود الفقري وقد تصحح الجراحة هذا، وتستعيد المزيد من الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.

تحسين التنقل.. يمكن أن يؤدي التهاب الفقار اللاصق إلى فقدان حركة مفصل الورك ويمكن أن تساعد الجراحة في استعادة بعض الحركة في هذه المنطقة.