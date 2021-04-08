شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لكوب عصير القصب.. يعزز المناعة ويحارب التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير القصب من المشروبات التى يعشقها المصريون وترتبط بكل الأوقات، إلا أن الإقبال يزداد عليها مع قدوم فصل الصيف، وبجانب أنه مشروب زهيد التكلفة على الأيدى إلا أنه أيضا يحتوى على العديد من الفوائد الصحية على مختلف أعضاء الجسم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع ourhealth، كشف خلاله عن أبرز الفوائد الصحية لعصير القصب :1.مشروب صحى خالى من الدهون:

يعد من العصائر الخالية من الدهون لأنه غنى فقط بالسكر الطبيعى، لذا قد يكون خيارا صحيا لتراجع مستويات الدهون الضارة به.

2.غنى بالألياف:

الغرض الأساسى الآخر من شرب عصير قصب السكر هو أنه ملىء بالألياف التى تشجعك على التخلص من الدهون الصعبة من جسمك.

3.يزودك بالطاقة:

يعمل كوب عصير القصب على رفع مستويات الحيوية والطاقة لديك نظرا لإحتوائه على السكر الطبيعى الذى يجعله محفزًا غير عادي للحيوية خاصة إذا شعرت بالضعف أو الهبوط مع ارتفاع درجات الحرارة.

4.تقليل الكوليسترول الضار:

يساعد في الحد من مقياس مخزون الكوليسترول الضار فى الدم.

5.تحسين الهضم:

يمتلك كوب القصب خصائص مختلفة تساعد على إزالة السموم من الجسم للملوثات، ما يحسن من عملية الهضم.

6. الوقاية من السرطانات:

يحتوى عصير القصب على مضادات أكسدة تجعله خيارا جيدا للوقاية من تكون الخلايا السرطانية خاصة فى منطقة الثدى وسرطان البروستاتا.

7. تعزيز المناعة:

نظرا لأنه يحتوى على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التى تحارب الجذور الحرة، وبالتالى يقاوم الالتهابات ويحميك من نزلات البرد والعدوى الفيروسية.

8. تحسين وتعزيز ظائف الكلى:

يعمل كوب عصير القصب على علاج حصى الكلى والتهاب المسالك البولية.

9. تعزيز صحة البشرة:

يساعد شرب عصير القصب في الحفاظ على رطوبة البشرة ومقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر، وعلاج بعض مشاكل الجلد، مثل حب الشباب، ومحاربة علامات الشيخوخة .

10.تحسين صحة الأظافر:

يساعد تناول كوب يوميًا من عصير قصب السكر في الحفاظ على سلامة الأظافر وتقويتها وعلاج هشاشتها.