تعرف على أعراض سرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، من خلال الأشعة والاختبارات المعملية، ويمكن غالبًا اكتشاف هذا المرض فى مراحله المبكرة وهو ما يساعد فى تحقيق نتائج أفضل فى معدلات الشفاء والعلاج.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تشمل أعراض سرطان الرئة ذى الخلايا الصغيرة نفس الأعراض الموجودة فى جميع أنواع سرطان الرئة الأخرى، والتى قد تشمل سعالا متكررا، سعال يزداد سوءًا بمرور الوقت، السعال المصحوب بالدم أو البلغم الملطخ بالدم، ألم صدر، ضيق في التنفس، أزيز، بحة في الصوت، فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية، تعب، ضعف العضلات، مشاكل في البلع، التهابات الجهاز التنفسي التي لا تتحسن أو التي تستمر في العودة.

أعراض سرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة المنتشر

آلام العظام وخاصة فى الوركين أو الظهر، الصداع، ضعف أو تنميل أو وخز في الأطراف، اليرقان اصفرار الجلد والعينين إذا انتشر السرطان إلى الكبد، تورم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة وحول عظمة الترقوة.

علاج سرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة

تختلف الدورات العلاجية الأخرى، مثل العلاج الكيميائى، فى مقدار الوقت الذى تستغرقه بناءً على تطور المرض وأنواع العلاج الكيميائى المستخدم وغير ذلك، كما هو الحال مع أى سرطان كلما بدأ العلاج مبكرًا كانت احتمالات حياة أطول وأكثر صحة أفضل.

وغالبًا ما يتم تقديم تشخيص السرطان من حيث معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات، والذي يشير إلى النسبة المئوية للأشخاص المصابين بالسرطان الذين لا يزالون يعيشون بعد 5 سنوات.

وأفادت جمعية السرطان الأمريكية أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لـسرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة يبلغ نحو 63% إذا تم احتواء السرطان "محليًا" أو داخل الرئتين فقط، وكلما انتشر في الجسم انخفضت النسب المئوية.