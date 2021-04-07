إيطاليا تتجاوز المخاوف وتوصي باستخدام لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت إيطاليا باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

جاء ذلك، وفقا لما صرح به المستشار الصحي الحكومي فرانكو لوكاتيلي خلال مؤتمر صحفي في روما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء.

وأوضح "لوكاتيلي" أن لقاح أسترازينيكا لا يزال مسموحا بإعطائه لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 5ر11مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 231 ألفا و459 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.