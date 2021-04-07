صحة ورشاقة

كورونا في تركيا.. ارتفاع قياسي بالإصابات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأربعاء، ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس المستجد (كوفيد-19)، هو أعلى مستوى للإصابات منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أنها سجلت 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا بما في ذلك العودة للعزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في 13 أبريل/ نيسان.

وبلغت أحدث محصلة يومية للوفيات 276 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 32943.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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