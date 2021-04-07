شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف علاقة آلام أسفل الظهر بنقص فيتامين (د) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين (د) من أهم الفيتامينات التى تساعد فى تحسين الصحة العامة، ولعل أشعة الشمس هى أحد المصادر الأساسية لهذا الفيتامين وهناك أيضًا المكملات الغذائية التى يمكن تناولها بشكل يومى، لكن لا يدرك الكثير منا تأثير نقص فيتامين (د) على الجسم، وأشار تقرير نشره موقع "إكسبريس" إلى أن آلام الظهر قد تكون علامة على نقص هذا الفيتامين.

يساعد فيتامين (د) فى الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وقد تكون المعاناة من آلام أسفل الظهر علامة على عدم كفاية مستويات فيتامين (د) فى الدم، حيث وجدت دراسات علاقة بين آلام أسفل الظهر المزمنة ونقص فيتامين (د).

وأشارت دراسة قائمة على فحص 9 آلاف امرأة مُسنة للكشف عن العلاقة بين نقص مستويات فيتامين (د) وآلام الظهر، حيث وجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين كانوا أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر بما فيها الآلام الشديدة التى من شأنها أن تعوق قيامهم بالأنشطة اليومية.

واقترحت الدراسة أن مكملات فيتامين (د) قد تحسن من آلام الظهر التي يعانى منها البالغين بسبب نقص فيتامين (د) والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أنه بالرغم من أن علاج نقص فيتامين (د) الحاد موصى به لتحسين صحة العظام إلا أنه يُحسن أيضًا آلام الظهر.

وفى دراسة أخرى ربطت آلام الظهر بنقص فيتامين (د)، وكشفت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص مقارنة بالنساء وكذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة.

من جانبها أوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أنه يجب حصول الشخص على جرعة من فيتامين (د) ما بين 8.5 و10 ميكروجرام يوميًا، وتعتبر المأكولات البحرية مصدر غنى بفيتامين (د) مثل الجمبرى وسمك السالمون والسردين والمحار.