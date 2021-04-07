شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. 5 نصائح لجعل نظامك الغذائى أكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الموافق 7 أبريل بيوم الصحة العالمى، ويركز الاحتفال بهذه المناسبة على خلق الوعى بموضوع صحى معين والاهتمام بالقضايا الصحية العالمية، وفى هذا التقرير نرصد أبرز نصائح لجعل نظامك الغذائى أكثر صحة، وفقاً لموقع healthline.

5 نصائح لجعل نظامك الغذائي أكثر صحة

الحبوب الكاملة لها فوائد صحية عديدة بما فى ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى وأمراض القلب والسرطان، كما أنها مصدر جيد للألياف وفيتامينات ب والعديد من المعادن، مثل الزنك والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز.

2- تناول البيض

البيض صحى لأنه غنى بالبروتين عالى الجودة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية التى لا يحصل الناس على ما يكفى منها فى كثير من الأحيان، مثل الكولين.

3- تناول البروتين

أظهرت إحدى الدراسات أن زيادة تناول البروتين ببساطة من 15% إلى 30% من السعرات الحرارية جعل الناس يأكلون أقل يوميًا، دون تقييد تناولهم بشكل نشط، ويساعدك البروتين على الاحتفاظ بكتلة العضلات، والتى تحدد معدل التمثيل الغذائى لديك.



البروتين

4- شرب الماء

أظهرت العديد من الدراسات أن مياه الشرب قد يفيد فى إنقاص الوزن، وحتى زيادة طفيفة فى معدل حرق الدهون أو عدد السعرات الحرارية التى تحرقها يومياً.



شرب الماء

5- تناول مكملات أوميجا 3 وفيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون وهو مهم جدًا لصحة العظام والوظيفة المناسبة لجهاز المناعة لديك، وتحتوى كل خلية فى جسمك على مستقبلات لفيتامين د، والأحماض الدهنية أوميجا 3 لديها العديد من الأدوار المهمة فى الجسم، بما فى ذلك الحد من الالتهابات، والحفاظ على صحة القلب وتعزيز وظائف المخ.