صحة ورشاقة

هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ما زالت تفوق مخاطره

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس ما زالت تفوق مخاطره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية في بيان، الأربعاء، إن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، ما زالت تفوق مخاطره.

 

وأوصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، بإدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية "النادرة جدًا" للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

 

وأضافت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي ومقرها أمستردام في بيان: "خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة إلى أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا للقاح".

 

ولم تتوصل هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إلى عامل خطر محدد يؤدي إلى حدوث جلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا، وأوردت أن التفسير "المعقول" لحالات تجلط الدم النادرة يمكن أن يكون الاستجابة المناعية.

 

وقالت إيمير كوك المديرة التنفيذية للهيئة خلال مؤتمر بالفيديو: "لم يتسن تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي لأن الأحداث النادرة تظهر في جميع الأعمار".

 

من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس/آذار أنه "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت السبت أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا