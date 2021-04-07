شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. كيف تحمى مصر ملايين الأطفال من الحصبة الألمانية سنويا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمى، ونجحت مصر على مدار سنوات ماضية فى محاصرة عدوى الحصبة والحصبة الألمانية والتى تصيب الأطفال بشكل كبير فهى أكثر الفئات العمرية التى تتأثر بالإصابة من العدوى.

وأطلقت مصر العديد من حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والتى تستهدف تطعيم ملايين الأطفال سنويا بالمدارس وبمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تناول التطعميات الآمنة التى توفر للطفل التحصين الكامل من العدوى.

وتنطلق الحملات القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر سنويا، والتى تستهدف طبقا لأحدث إحصائية صادرة من وزارة الصحة نحو 16 مليون طفل بكل محافظات الجمهورية، من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع المحافظات.

وتخصص وزارة الصحة فى تلك الحملة التى تنطلق بشكل دورى، أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، وتستخدم حقن مزودة بلقاحات الحصبة التى يتناولها الطفل تحت الجلد فى الذراع اليسرى.

وتستهدف حملات التطعيمات الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، خاصة بين صفوف الأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والحصبة من الأمراض الخطيرة التي تحدث نتيجة فيروس من فصيلة الفيروسة المخاطانية وغالبا ما ينتقل عن طريق الإتصال المباشر او من خلال الهواء، ويصيب الفيروس الجهاز التنفسي وينتقل بعد ذلك إلى باقي اجزاء الجسم، والحصبة من الأمراض التي تصيب البشر ولا يُعرف لها أي مستودع حيواني.

وتعد من أبرز أعراض الإصابة بالحصبة الحمى الشديدة التي تبدأ في اليوم 10 أو اليوم 12 بعد التعرّض للفيروس وتدوم من 4 إلى 7 أيام، وقد يُصاب المريض أيضاً، في هذه المرحلة الأولى بسيلان الأنف وسعال واحمرار في العينين ودمعان وبقع صغيرة بيضاء داخل الخّدين.