النساء أكثر عرضة لإنجاب فتاة إذا عانين من الإجهاد خلال الحمل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 09:16 مساءً - وجدت دراسة أن النساء أكثر عرضة بمرتين لإنجاب فتاة إذا عانين من مزيد من الإجهاد في وقت الحمل.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

سجل باحثون من إسبانيا مستويات هرمون التوترالكورتيزول في شعر 108 من النساء من حوالي الأسبوع التاسع من الحمل حتى الولادة.

غطى كل قياس للشعر مستويات الكورتيزول للأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن أول قياس يتم تناوله يغطي الفترة السابقة للحمل وبما في ذلك فترة تكون الجنين.

وتؤكد النتائج أن الأجنة معرضة لآثار الإجهاد الأمومي وأن ذلك يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في نموها.

وقالت ماريا إيزابيل بيرالتا راميريز من جامعة غرناطة: “إنّ النتائج التي وجدناها مثيرة للدهشة”.

“لقد أظهرت أن النساء اللواتي أنجبن فتيات قدمن تركيزات أعلى من الكورتيزول في الشعر في الأسابيع التي سبقت وأثناء وبعد نقطة الحمل من أولئك اللواتي أنجبن ذكوراً.”

تضيف النتائج إلى الأدلة المتزايدة على أن الإجهاد الذي تعاني منه الأمهات في وقت الحمل وأثناء الحمل يمكن أن يكون له تأثير على طبيعة الحمل والولادة وحتى النمو العصبي للرضع.

وقالت البروفيسورة بيرالتا راميريز: “أظهرت مجموعتنا البحثية في العديد من المنشورات أن الإجهاد النفسي لدى الأم يولد عدداً أكبر من الأعراض النفسية أثناء الحمل”.

وأضافت أن الإجهاد أو التوتر يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ” اكتئاب ما بعد الولادة ، أو احتمال أكبر للولادة المساعدة ، أو زيادة في الوقت المستغرق لبدء الرضاعة ، أو نمو عصبي بطيء للطفل بعد ستة أشهر من الولادة.”

وأوضح الفريق أن هذه الدراسة هي واحدة من القلائل التي أظهرت تأثير الإجهاد الذي تشعر به المرأة أثناء الحمل وحتى قبله، بدلاً من مجرد الإجهاد النفسي الذي تعاني منه أثناء الحمل.

وفقاً للباحثين ، فمن الممكن تفسير النتائج التي توصلوا إليها من خلال “نظام الإجهاد” في الجسم الذي يعدل تركيز الهرمونات الجنسية في وقت الحمل ، ولكن ما زال غير واضحاً كيف يعمل هذا بالضبط.

هناك أدلة على أن التستوستيرون يمكن أن يؤثر على تحديد جنس الطفل، وبأنه كلما ارتفعت مستويات الإجهاد قبل الولادة ، زادت مستويات هرمون التستوستيرون الأنثوي.

بدلاً من ذلك ، أوضح الفريق ، أنه هناك أيضاً أدلة على أن الحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم X ، وبالتالي القدرة على تصور الجنين الأنثوي، هي أكثر قدرة على المرور عبر مخاط عنق الرحم في الظروف الشديدة.

وأوضحت البروفيسورة بيرالتا راميريز: “هناك فرضيات أخرى محتملة تحاول تفسير هذه الظاهرة”.

وأضافت: “من بين أقوى النظريات المطروحة، فكرة أن هناك المزيد من حالات إنهاء الأجنة الذكور لأسباب طبية خلال الأسابيع الأولى من الحمل عند حدوث ضغوط شديدة على الأمهات”.

“ومع ذلك ، وفي ضوء تصميم هذه الدراسات ، من المستحسن أن يتم تأكيد النتائج بمزيد من العمق.”