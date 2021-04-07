شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمي.. 6 ممارسات لتعزيز المناعة لمواجهة كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الإحصاءات اليومية عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة بكافة دول العالم وهو ما يتطلب رفع كفاءة الجهاز المناعى لدعم الجسم لمواجهة الوباء منعا للعدوى .

وفى اليوم العالمى للصحة لوحظ ارتفاع فى معدل الشفاء من كوفيد 19 مع مجموعة من الأشخاص الذين لديهم استجابة مناعية جيدة واستطاعوا محاربة العدوى، وتقدم السطور التالية طرق لتعزيز المناعه لتحسين خطوط الدفاع الداخلية بالجسم.

6 طرق لتقوية المناعة

تناول مضادات الأكسدة:

هي مركبات تقلل الإجهاد التأكسدي وتحارب الجذور الحرة التي تهاجم وتدمر الخلايا السليمة في الجسم، تمتلئ الفواكه والخضروات الطازجة وخاصة الموسمية بهذه المضادات، ويعد تناول ثمار الحمضيات طريقة بسيطة لتجديد مستويات فيتامين سي في جسمك وهو أكثر مضادات الأكسدة فعالية عندما يتعلق الأمر بمكافحة التهابات الجهاز التنفسي، ولهذا قم بتضمين الفواكه مثل الجوافة والرمان والتوت في نظامك الغذائي، وأيضا فيتامين هـ الموجود في اللوز والأفوكادو والبندق يساعد على محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية ويزيد من تركيز الأجسام المضادة بالإضافة إلى تحسين إنتاج الخلايا القاتلة الطبيعية في جهاز المناعة، أما البيتا كاروتين فيوجد في الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والأصفر والفلافونويدات الموجودة في التوت والموز والمكسرات والفاصوليا والطماطم هي من أكثر مضادات الأكسدة فعالية عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة.

الأعشاب والتوابل:

تشتهر التوابل التقليدية مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود بخصائصها الممتازة المعدلة للمناعة والمضادة للالتهابات، التوابل مثل القرنفل ، القرفة ، اليانسون ، الحبهان ، برائحتها الغنية لا تعزز فقط مذاق أطباقك ولكن تمنعك أيضًا من عدد من المشاكل الصحية، لديهم خصائص ممتازة مضادة للميكروبات ومليئة بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة لديك.

زيادة جودة النوم:

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تؤثر على جهاز المناعة تحدد جودة النوم قوة جهاز المناعة لديك والقدرة على محاربة الأمراض ومستوى التعافي بشكل أسرع، النوم هو فترة راحة أساسية يحتاجها الجسم للشفاء تحسين نوعية النوم من خلال ممارسة "إيقاف التشغيل" ، أي إخراج الأجهزة قبل النوم بساعة، يكون تعتيم الأضواء والأصوات فعالاً.

زيادة طاقة الجسم:

تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان على كمية جيدة من Prana (طاقة الحياة) تساعد هذه الأطعمة في تقوية جهاز المناعة من ناحية أخرى، فإن الأطعمة المجمدة والمخزنة والمعالجة خالية من العناصر الغذائية ، وبالتالي فإن الفواكه والخضروات المزروعة محليًا تعد دائمًا خيارًا أكثر حكمة وصحة من الخيارات المستوردة.

تجنب التحميل الزائد على الجهاز الهضمي:

لا تستهلك وجبة كاملة إلا إذا تم هضم الوجبة السابقة تمامًا ، وإلا فمن الأفضل أن تقتصر على خيارات أخف مثل حساء الخضار الصافي أو ماء جوز الهند الطري أو بضع شرائح من الخيار.

التعرض للشمس والهواء النقي وممارسة الرياضة:

ضوء الشمس هو المصدر النهائي للطاقة لجميع الكائنات على وجه الأرض فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على مستويات فيتامين (د) في الجسم وهو أمر ضروري لجهاز المناعة ليعمل بشكل فعال، ولكنه يساعد أيضًا في تنظيم إفراز الهرمونات المختلفة في الجسم والتي تعتبر مهمة لدورة نوم صحية واستيقاظ عقلية متوازنة، والصحة الجسدية من المهم قضاء 15-20 دقيقة ويفضل أن يكون ذلك في شمس الصباح وأن تستنشق هواء الصباح المنعش، وتلعب تمارين التنفس دورًا مهمًا ليس فقط في تحسين قدرة الرئة لدينا والأداء العقلي ولكن أيضًا كما تظهر الدراسات ، فهي تعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.