إنفوجراف.. 6 أهداف ليوم الصحة العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العالم في السابع من أبريل كل عام بيوم الصحة العالمي، الذي تم إعلانه بمبادرة من منظمة الصحة العالمية وكان أول احتفال به عام 1950.

وتحرص منظمة الصحة العالمية على إحياء هذا اليوم لتحقيق 6 أهداف وضعتها نصب أعينها وأمام الدول التي تحتفل به في مختلف أنحاء العالم.

ويكتسب اليوم هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع معاناة العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولعل من أهم أهداف يوم الصحة العالمي العمل على الوقاية من الأمراض المزمنة، ونشر الوعي حول الصحة العالمية.

الإنفوجراف التالي يرصد أهم هذه الأهداف..



