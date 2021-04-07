شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "هنسبقك قبل ما تسرقك".. مجموعة فاركو تطلق حملة للتوعية بمرض الجلوكوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة 4 إبريل 2021 - استكمالًا لدورها المجتمعى في التوعية بالأمراض الخطيرة الشائعة، أطلقت مجموعة فاركو للأدوية-إحدى كبرى شركات الأدوية في مصر والشرق الأوسط- حملة "هنسبقك قبل ما تسرقك" للتوعية بأمراض الجلوكوما وضرورة الفحص المبكر لضغط العين، بمشاركة أكبر أساتذة وأطباء طب وجراحة العيون في مصر، وتستهدف الحملة التوعية ضد مخاطر الجلوكوما المعروفة بـ"المياه الزرقاء"، بالإضافة إلى تقديم خدمة مجانية للمرضى عن طريق الخط الساخن الخاص بالحملة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى.

ويعد مرض الجلوكوما عبارة عن مرض يؤدي إلى تلف تدريجي للعصب البصري الذي يربط شبكية العين بالمخ والذي يبدأ بشكل عام بفقدان طفيف للرؤية الجانبية. فى حالة تأخر تشخيص الحالة أو اهمال العلاج فقد يؤدى المرض إلى فقدان الرؤية بصورة كاملة. وتشير الدراسات إلى نمو عدد المصابين بالمرض علي مستوى العالم من 60.5 مليون شخص في عام 2010 إلى تقديرات بنحو 79.6 مليون شخص في عام 2020، رغم التطور الطبي في علاج المرض، وهو ما يستلزم ضرورة الكشف المبكر للمرضى.

تأتي حملة مجموعة فاركو للأدوية "هنسبقك قبل ما تسرقك"، في إطار دعمها لجهود وزارة الصحة للتوعية بالأمراض التي تؤثر على صحة المواطنين. كما تأتي الحملة فى إطار الأسبوع العالمي للجلوكوما الذي يحتفي به العالم سنويًا في شهر مارس، بهدف تسليط الضوء على مرض الجلوكوما للتنبيه إلى الزيادة العالمية في عدد الأشخاص الذين يصابون به حيث تكمن خطورة المرض فى أنه لا يسبب أعراض فى البداية.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد شيرين، الرئيس التنفيذي للمكاتب العلمية لمجموعة فاركو للأدوية، إن المجموعة أطلقت حملة "هنسبقك قبل ما تسرقك" لنشر الوعي بمرض الجلوكوما وتقديم خدمات طبية للمصابين بالمرض، بما يتماشى مع سياسة الدولة في مكافحة ضعف وفقدان الإبصار، وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى الجلوكوما لتقديم أحدث طرق العلاج لهم وتحقيق أكبر استفادة للمريض المصري، مشيرًا إلى خطورة مرض الجلوكوما والذي يعد أهم الأمراض المسببة للعمى في العالم.

واختارت مجموعة فاركو للأدوية، علاج مرض الجلوكوما؛ لأنه أحد أهم الأمراض المسببة للعمى في العالم ويسمى بـ"سارق البصر"، وتزاد خطورته في أن معظم حالات المياه الزرقاء (الجلوكوما) لايوجد أي أعراض أو علامات تحذيرية بحدوث المرض في المراحل الأولى منه، إلا بالكشف على العين وقياس ضغط العين لتشخيص المرض مبكرًا، ولذا تقدم الحملة بجانب التوعية بالمرض.

ليست هذه هي الحملة الأولى لمجموعة فاركو للأدوية للتوعية بالأمراض الخطيرة إذ سبق أن نظمت حملة "إحساسك بالدنيا" للتوعية بمخاطر مرض السكر وكانت شريك أساسى لحملة علاج فيروس سي والتى توجت بالنجاح مع إعلان مصر خالية من الفيروس وانتهاء قوائم الانتظار العام الماضى.