شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصحة.. تعرف على ما حققته مبادرة الكشف عن الأنيميا وتقزم الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الأطفال هدف رئيسى لضمان جيل من الشباب يتمتع بصحة جيدة وقدرة على العمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق، وتزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للصحة 7 أبريل من كل عام، شهدت مصر العديد من المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المختلفة، والارتقاء بالقطاع الصحى وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

ويقدم التقرير التالى أهداف هذه المبادرة المهمة للكشف عن صحة الأطفال..

تستهدف المبادرة نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة، والكشف على طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة بـ27 محافظة، والمسح الشامل بمختلف المحافظات يتم على 3 مراحل:

محافظات المرحلة الأولى

الإسكندرية، والبحيرة ومرسى مطروح، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء، القناة، بإجمالى 5 ملايين طالب وطالبة فى 5 آلاف مدرسة ابتدائية.

المرحلة الثانية

القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، أسوان، سوهاج، شمال سيناء، بني سويف، الأقصر، بإجمالى 3 ملايين و979 ألف طالب وطالبة.

المرحلة الأخيرة

الدقهلية، الشرقية، المنيا، الوادى الجديد، الغربية، بإجمالى 2.5 مليون طالب وطالبة، و4249 من الفرق الطبية تشارك فى المبادرة.

ولم يقتصر الأمر على هذا بل شمل تدريب أطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، وتلقى الطلاب العلاج بالمجان من خلال 225 "عيادة تأمين صحى"، كما تم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين، ويتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وحتى الآن تم فحص 8 ملايين و60 ألفاً و967 طالباً بالمرحلة الابتدائية بمختلف الجمهورية.