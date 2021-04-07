المغرب يواجه السلالات الجديدة لكورونا بإغلاق ليلي في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت الحكومة المغربية الجدل بخصوص الحجر الصحي في رمضان، مؤكدة أنها ستفرض حظرا ليليا يمتد من صلاة المغرب حتى الفجر.

وأعلن بيان للحكومة المغربية، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.



وأورد البيان أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة بالبلاد.





كما يأتي في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم.

بالإضافة إلى حرص الحكومة أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.

ويبدأ العمل بهذه الإجراءات بداية من أول شهر رمضان المقبل، في حين لم يحدد البيان موعد رفعها.





كما سيتم الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

وفي السياق نفسه، دعت الحكومة الجميع إلى مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة، يورد البيان.