شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الشلقانى: تمتلك مصر نظاما صحيا قادرا على تحمل الصدمات والأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو الشلقانى خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولى بمصر أن البنك الدولى ليس فقط بنك تمويل، بل هو بنك معلوماتى ومعرفى، وداعم فنى لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع أهم ما رصدناه عن الوضع الصحى فى مصر أن مصر لديها نظام صحى مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لاسيما انتشار وباء كورونا.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي وكل المشاركين فيه سيذكرهم التاريخ بكل فخر، مؤكدًا أن حلم التغطية الصحية الشاملة هو حلم كل المصريين، وهو ما تدعمه القيادة السياسية، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت داعمة لكل المبادرات، والتى كانت السبب فى نجاحها.

يذكر أن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر أشادت بدور مصر فى احتواء وباء كورونا، وتعاون المنظمة المستمر مع وزارة الصحة والسكان لدعم القطاع الصحى، والتعاون فى إنتاج لقاح كورونا فى مصر.