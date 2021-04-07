شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية لزرع قصبة هوائية لسيدة أمريكية استغرقت 18 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاقم طبى داخل مستشفى نيويورك فى إجراء أول عملية زرع للقصبة الهوائية لسيدة أمريكية، بعد معاناتها لمدة سنوات من ضيق التنفس والشعور بالاختناق أثناء نومها، حرمت خلالها من ممارسة العديد من الأنشطة والمهام اليومية.



سيدة امريكية تخضع لأول عملية زرع قصبة هوائية

وطبقا لما ورد فى شبكة CNN فإن مواطنة أمريكية تدعى "سونيا سين" كانت أصيبت بنوبة ربو شديدة نتج عنها أضرار بالغة بالقصبة الهوائية الهوائية، فى عام 2014، واضطرت حينها إلى استخدام جهاز التنفس الصناعى حتى تتمكن من التنفس بسهولة.

خضعت "سين" للعديد من العمليات الجراحية على أمل تصحيح المشكلة، لكن ذلك تسبب فى مزيد من الضرر لمجرى الهواء لديها، فكانت تتنفس من خلال ثقب تم إنشاؤه جراحيًا فى رقبتها يسمى فغر القصبة الهوائية ولديها أنبوب طويل يمتد إلى رئتيها، لكنها حرمت من ممارسة العديد من الأنشطة اليومية برفقة أحفادها، وكانت تعانى من نوبات اختناق شديدة عند الخلود للنوم.

وقالت "سين" إنها بعد إجراء العملية الجراحية تغيرت حياتها من جديد وتمكنت من التنفس، ونجحت فى الحصول على أول نفس بدون ألم، موضحة أنها كانت تتنفس بالصعوبة.

ونجح الطاقم الطبى في إجراء العملية الجراحية، بزرع القصبة الهوائية للمريضة، وهى عبارة أنبوب يربط الحنجرة بالرئتين وهو ضرورى للتحدث والتنفس ووظيفة الرئة الطبيعية، على الرغم من صعوبة عمليات الزرع مثلما يحدث فى عمليات زرع الكبد والكلى.

وأوضح الطاقم الطبى أن أكبر عقبة كانت اكتشاف كيفية إيصال الدم إلى القصبة الهوائية للمتبرع بسبب التركيب المعقد للأوعية الدموية الدقيقة للعضو، حيث استغرقت الجراحة نحو 18 ساعة على يد 50 متخصصًا، بما في ذلك الجراحين والممرضات وأخصائيي التخدير وأخصائيي مجرى الهواء والمقيمين.