شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. كيف نجحت "أنتِ الأساس" بتحقيق نسب شفاء عالية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للصحة الذى يوافق 7 أبريل من كل عام، وفى إطار الاحتفال بهذه المناسبة فقد اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة المرأة بشكل كبير، ونجحت مبادرة "صحة المرأة" فى تقديم العديد من الخدمات الصحية لصالح سيدات مصر والتى استهدفت بالمقام الأول الكشف عن سرطان الثدى وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.

وتستهدف مبادرة "أنتِ الأساس" أحد المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المرأة المصرية، الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى عدة محافظات، حيث تقدم جميع الخدمات للسيدات بالمجان فى الوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظات، وتستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات سرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر عنه من سن 18 عاما والحفاظ على إجراء الفحوصات الدورية.

واستهدفت مبادرة الكشف عن سرطان الثدى الكشف عن 28 مليون سيدة مجانًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث وضعت الدولة كل إمكاناتها لنجاح المبادرة التى استهدفت القضاء على مرض سرطان الثدى الذى كان يشكل أحد أهم الأمراض التى تصيب السيدات، حيث يصيب هذا المرض واحدة من بين 8 سيدات حتى أصبح خطرا كبيرا على أمن وسلامة المجتمع ففقدنا فيه آلاف من الأمهات الذين رحلوا عن دنيانا مخلفين وراءهم أطفال فى مراحل عمرية مختلفة.

المبادرة الرئاسية نجحت فى الوصول بنسب عالية من الشفاء لمريضات سرطان الثدى، حيث إن اكتشاف المرض فى مراحله الأولى يعتبر من أهم الخطوات لتمام الشفاء منه، وهو ما حدث من خلال تنفيذ المبادرة، فتم تقديم الخدمة من خلال 3593 وحدة أولية و4098 فرقة طبية بالوحدات و112 مستشفى للفحص المتقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وتمت متابعة وعلاج نحو 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدى، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه، مشددين على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، حيث أن تكلفة العلاج تزداد فى حالة الاكتشاف فى المرحلة الثانية بنسبة 32%، والمرحلة الثالثة بنسبة 95%، والمرحلة الرابعة بنسبة 100%.