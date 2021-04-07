صحة ورشاقة

رجيم صحي في رمضان

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بيروت - نادين محمد - من منا لا يريد أن يحصل على جسم رشيق وصحي فالكثير من النساء والفتيات ترغبن في إتباع نظام غذائي صحي ومفيد وخاصة أثناء شهر رمضان الكريم ، لذلك يجب عليك سيدتى أن تغتنمى فرصة الصيام لإتباع نظام غذائي صحى ، لذلك سوف نقدم لك سيدتى هذا المقال حول أفضل رجيم صحي للحصول  على جسم رشيق  في رمضان .

أفضل رجيم صحي لرمضان :

 

 

الإفطار 

 

•    ٢سمكة مشوية + طبق سلطة خضراء .

 

•    ٢شريحة من اللحم المسلوق أو المشوى + طبق سلطة خضراء كبير + ٥ملاعق من الباستا .


•    ٣ملاعق من الأرز + شوربة خضار + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضراء .

 

•    طبق سلطة خضراء + ربع دجاجة مشوية خالية من الدسم + قطعة صغيرة من الرقاق.


•    ٢قطعة من الدجاج المشوي + شوربة خضار + ٢قطعة من القطايف الغير مقلية .

 

•    ٣أصابع كفته مشوية + ٥ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء .


•    شربة البروكلي + ٣قطع من السمبوسة + ٣شرائح من اللحم الأستيك المشوى .

 

السحور

 

 

•    قطعه من الجبن + رغيف من الخبز الأسمر + طبق سلطة خضراء 

 

•    ٣ملاعق كبيرة من الفول + ربع رغيف خبز أسمر+٣ تمرات +كوب من العصير الطازج خالى من السكريات .

 

•    قطعة جبن قريش + ربع رغيف أسمر

 

•    بيضة مسلوقة+ ربع رغيف أسمر+ كوب زبادي .


•    شريحه من التوست و٢ شريحه الرومى المدخن والقليل من المكسرات

 

•    كوب من الحليب مضاف إليه ملعقه الشوفان + حبه برتقال


•    بيضه مسلوقة + ربع رغيف أسمر + طبق سلطه خضراء

 

نصائح عند إتباع نظام غذائي صحي فى رمضان: 

 

 

1.    تناول الطعام ببطئ .

2.    يفضل ممارسة التمارين .

3.    يفضل عند الإفطار تناول ٣حبات من التمر وكوب من الماء ثم تناول أى نوع من أنواع العصير ثم الطعام الصلب .

4.    تجنب الأطعمة المقلية والإبتعاد عن الأطعمة ذات الملح العالى مثل المخللات .

5.    يفضل تناول الشاي الأخضر ما بين الإفطار والسحور وذلك لقدرته على المساعدة فى عملية الهضم .

6.    تناول الأوراق الخضراء وخاصة أثناء السحور لما لديها من قدرة على حرق السعرات الحرارية .

7.    تجنب تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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