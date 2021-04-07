شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن رقمنة 200 خدمة حكومية بنهاية 2022..ويتوقع 16 % نموا بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرنس، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين في مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.

استعرض «طلعت»، محاور استراتيجية مصر الرقمية؛ موضحا أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالي على أن تنتهى كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي.

وأكد على وجود فرص التعاون التي يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية في التخصصات الرقمية؛ مشيراً إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التي تقدمها لدارسيها المرتقبين.

وأكد على أهمية توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير التدريب التقني المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وانترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتي تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضي والمياه المصرية.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة استثماريا في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى قوي؛ حيث يشهد القطاع نموا من 14.1% إلى 15.2% ومن المتوقع أن يصل في العام المالي الحالي إلى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4.4%؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار.

من جانبه أكد سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، أن الدنمارك لديها خبرة في مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات في أوروبا، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يحظى بنموِ إيجابي مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات.

و قال المهندس عمرو محفوظـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية قد نمت 12% هذا العام،

وخلال الحوار الذي دار بين السيد الوزير والشركات الدنماركية أبدت الشركات رغبتها في العمل مع نظرائها في مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمى المختلفة.