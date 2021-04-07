شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى: قدمنا 4 ملايين خدمة و70 ألف عملية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، خلال المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم الأربعاء، أن اللامركزية فى تقديم الخدمات الصحية أحد أهم أولويات الهيئة، موضحا أنه تم تقديم 4 ملايين خدمة طبية و70 ألف عملية جراحية لأول مرة تجرى خارج محافظة القاهر، منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى نوفمبر 2019، وهو ما يضمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهى المعايير العالمية.

وقال إن مصر حققت نجاحا كبيرا من خلال المبادرات الرئاسية والقضاء على فيروس سى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى اعتراف منظمة الصحة العالمية بقدرة مصر على التخلص من فيروس سى، موضحا أن خبراء العالم أجمعوا على تخلص مصر من قوائم الانتظار، مضيقا شرفنا الرئيس السيسى بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، ولو لا هذه الجهود لما حققنا هذا النجاح.

وأضاف أنه لو لا الإرادة السياسية والعزيمة المصرية الموجودة فى كل مصرى يعمل معنا، لم نكن لنحقق هذا النجاح، موضحا أن التغطية الصحية الشاملة نجحت فى بور سعيد، والتغطية الصحية الشاملة هو المشروع المصرى والذى سيذكره التاريخ مثل إنشاء السد العالى، ونجاحنا كان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه من حق المواطن الحصول على الخدمة الصحية مع تحقيق الحماية المالية لكل المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التى تمثل عائقا رئيسيا فى طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة وخصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقراً.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بـ "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة" الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبى، والذى تحتفل به منظمة الصحة العالمية اليوم الموافق 7 أبريل، والذى تحييه فى نفس التاريخ من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".