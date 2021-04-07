شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة بحضور محافظ الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية.

وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمى الموافق 7 أبريل، وذلك بمقر المجمع الطبى بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة يعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث المسئولين عن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من هيئات ( الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل- الاعتماد والرقابة الصحية) فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني والجمهور العام.

تناول المؤتمر تقديم رؤية عامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وعرض لآليات منظمة الصحة العالمية كهدف للوصول إلى العدل في تقديم الرعاية الصحية كهدف من أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2021، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل التحديات الراهنة فضلًا عن عرض نجاحات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث يتم إطلاق المؤتمر هذا العام تحت شعار "صحتك حقك"، ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تقديم رؤية عامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة، وعرض لآليات منظمة الصحة العالمية كهدف للوصول إلى العدل في تقديم الرعاية الصحية كهدف من أهدافها لعام 2021، إضافة إلى مناقشة آلية تحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية في ظل التحديات الراهنة فضلًا عن عرض نجاحات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة العالمي لهذا العام ، تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة"، حيث يدعو الاحتفال هذا العام إلى دعم حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، وهو ما لمسته المنظمة أن الشعوب بحاجة إليه وسط تحديات جائحة كورونا.

وخلال المؤتمر تم عقد عدة جلسات نقاشية يتحدث خلالها المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث لمشروع التأمين الصحي الشامل، وهم : الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام صادق "المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام أبو ساطي "المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.