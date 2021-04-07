شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. 500 ألف سيدة استفادت من مبادرة دعم صحة الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظت المرأة المصرية باهتمام كبير من المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات القليلة الماضية، وتزامنًا مع يوم الصحة العالمى 2021، فإنه تم فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ18 وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2019.

ولعل من أهم المبادرات التى استهدفت صحة المرأة المصرية، المعروفة باسم مبادرة السيدات الحوامل، والتى انطلقت فى يناير عام 2020، وتستهدف فحص السيدات الحوامل وعلاج الأمراض التى قد تعانى منها الأم مثل الزهرى وفيروس B من أجل منع انتقالها إلى الجنين، وذلك باستخدام أعلى التقنيات الحديثة فى الكشف والعلاج للحفاظ على صحة وسلامة الأم والجنين خلال فترة الحمل وبعدها.

وتم فحص نحو 500 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المحتمل انتقالها من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، وذلك بتكلفة مقدارها 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، بتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه، وتستهدف المبادرة فحص 2.5 مليون سيدة سنويًا، وحماية 2.5 مليون طفل من الإصابة بأمراض مثل الالتهاب الكبدى "ب" وبكتيريا الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى وذلك فى محاولة لخفض معدلات انتقال العدوى من الأم إلى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

إلى جانب خضوع السيدات الحوامل إلى فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم لمنع انتقال الأمراض للجنين والأم، حيث أن هناك أنواع من العدوى التى تتعرض لها الحامل ما يترتب عليه إصابة الجنين بالعيوب الخلقية، ويمكن تجنبها عن طريق مراعاة عدة أمور أهمها الكشف والمتابعة بشكل دورى وهو ما تستهدفه تلك المبادرة.