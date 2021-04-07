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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بيوم الصحة العالمى 7 أبريل من كل عام، وقد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بالجانب الصحي على كافة المستويات وأطلق العديد من المبادرات فى مجال الصحة، ومن بين أبرز المبادرات التى أثبتت نجاحها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية مثل: السكرى وضغط الدم والسمنة، فى هذا التقرير نتعرف على أهم 7 معلومات عن مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

يوم الصحة العالمى.. 7 معلومات عن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والسمنة والسكرى

1- انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى أكتوبر 2018 من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى) والأمراض غير السارية (السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة).

2- نجحت الحملة في فحص 70 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيروس سى وأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج بمختلف المحافظات.

3- نجحت المبادرة فى تقديم العلاج بالمجان لـ 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

4- مصر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا فى انشار فيروس سى بين المواطنين.

5- ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مواطن مريض سكر و10 ملايين من مرضى ضغط، فيما تم اكتشاف 19% من المواطنين ذوي معدل مرتفع ضغط الدم ودون تاريخ مرضى و3.7% من المواطنين مصابين بارتفاع نسبة السكر فى الدم.

6- إجمالي تكلفة المبادرة للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية حوالى 4 مليارات جنيه، من بينهم 2.5 مليارات جنيه تكلفة المسح و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

7- ساهمت المبادرة فى إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس سى ومضاعفاته التى تصل سنويا إلى 64 مليارات جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.