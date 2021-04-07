فوائد التمر للأطفال في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - التمر غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية والغنية وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال. تحتوي هذه المنتجات الطبيعية على الزيت والكالسيوم والكبريت والحديد. أيضاً يحتوي التمر الطازج على البوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم. جميع المواد الغذائية مفيدة جدًا لصحة الطفل. الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تبين للأهالي أهمية التمر في رمضان لصحة أبنائهم.

التمر غني بالألياف القابلة للذوبان. والتي تساعد الجهاز الهضمي والإفراز بسهولة أكبر. يعتبر التمر من عصير الفاكهة مفيد في علاج الإمساك عند الأطفال. كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يحد من اضطراب المعدة والإسهال. والتمر يساعد على تقوية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

صحة العظام وتنقية الدم

التمر ينقي الدم

تحتوي فواكه التمر الطازجة على المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم. هذه العناصر الغذائية ضرورية لزيادة قوة العظام وتنقية الدم. لذا ساعدي في عظام طفلك عن طريق إضافة التمر إلى نظامك الغذائي.

تحسين فقر الدم

إن كمية الحديد العالية في التمر جعلت الثمرة مثالية للطفل المصاب بفقر الدم. كما أنه يزيد من طاقة الجسم وقوته، مع تقليل الشعور بالإرهاق والضعف.



تقليل الحساسية

من أروع الملاحظات حول خصائص التمور وجود الكبريت العضوي فيها. والذي يخفف من الالتهاب والحساسية.



تحسين وظيفة الدماغ

عن طريق تناول التمر، تزداد كمية فيتامين ب 6 وتساعد على تحسين وظائف المخ.



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