فوائد التمر للأطفال في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - التمر غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية والغنية وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال. تحتوي هذه المنتجات الطبيعية على الزيت والكالسيوم والكبريت والحديد. أيضاً يحتوي التمر الطازج على البوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم. جميع المواد الغذائية مفيدة جدًا لصحة الطفل. الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تبين للأهالي أهمية التمر في رمضان لصحة أبنائهم.
فوائد عملية
التمر مفيد لتحسين صحة الطفل
هذه الفاكهة اللذيذة هي أفضل بديل للسكر. فالتمر غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز. تناول أنواع مختلفة منه يرفع طاقة جسم الطفل.
تحسين صحة الجهاز الهضمي
التمر غني بالألياف القابلة للذوبان. والتي تساعد الجهاز الهضمي والإفراز بسهولة أكبر. يعتبر التمر من عصير الفاكهة مفيد في علاج الإمساك عند الأطفال. كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يحد من اضطراب المعدة والإسهال. والتمر يساعد على تقوية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
صحة العظام وتنقية الدم
تحتوي فواكه التمر الطازجة على المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم. هذه العناصر الغذائية ضرورية لزيادة قوة العظام وتنقية الدم. لذا ساعدي في عظام طفلك عن طريق إضافة التمر إلى نظامك الغذائي.
تحسين فقر الدم
إن كمية الحديد العالية في التمر جعلت الثمرة مثالية للطفل المصاب بفقر الدم. كما أنه يزيد من طاقة الجسم وقوته، مع تقليل الشعور بالإرهاق والضعف.
تقليل الحساسية
من أروع الملاحظات حول خصائص التمور وجود الكبريت العضوي فيها. والذي يخفف من الالتهاب والحساسية.
تحسين وظيفة الدماغ
عن طريق تناول التمر، تزداد كمية فيتامين ب 6 وتساعد على تحسين وظائف المخ.
علاج تساقط الشعر
تقليل الحساسية
من أروع الملاحظات حول خصائص التمور وجود الكبريت العضوي فيها. والذي يخفف من الالتهاب والحساسية.
تحسين وظيفة الدماغ
عن طريق تناول التمر، تزداد كمية فيتامين ب 6 وتساعد على تحسين وظائف المخ.
علاج تساقط الشعر
قد يكون التمر، إذا تم استخدامه بانتظام، فعالاً في علاج تساقط الشعر عند الأطفال.
صحة أسنان الأطفال
بسبب غناه بالفلورين، فهو مفيد جداً لصحة أسنان الطفل.
توازن سوائل جسم الأطفال
لأن التمر يحتوي على نسب عالية من المعادن مثل الحديد والصوديوم، فهو يساعد في الحفاظ على توازن سوائل الجسم. تنظيم سوائل الجسم مهم.
الأعراض الجانبية للتمر عند الأطفال
1 - تجنبي إدخال التمر إلى النظام الغذائي لطفلك بعد وقت قصير من استعداده للأطعمة الصلبة. فالتمر عبارة عن ثمار ذات قوام صلب، ولا يمكنك أن تتوقعي أن يمضغها طفلك في الوقت المناسب.
2 - إذا بدأ طفلك في المشي، فتأكدي من أنه لا يركض أثناء مضغ الأطعمة، ومنها التمر، لتجنب الاختناق.
3 - يجب على الأطفال المصابين بالربو توخي الحذر في تناول أي طعام.