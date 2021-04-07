أجمل تسريحات شعر الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:41 مساءً - لا شك أن معظم الأمهات يرغبن ببمتابعة أحدث صيحات موضة تسريحات الشعر للأطفال لتقوم بتطبيقها على شعر أطفالها مهما كان هذا الشعر من حيث النعومة والكثافة والطول، فتسريحات الشعر للأطفال متعددة ومتميزة حيث تزيد من براءة الأطفال وتزيدهم جمالاَ وأناقة، وتحبب مناظرهم لذويهم وللآخرين، وتزيد تسريحة الشعر من ثقة الطفل بنفسه، ولذلك قررت " الخليج 365 " أن تقدم لك بعض تسريحات الشعر في مناسبات متعددة للبنات والأولاد والتي تقدمها خبيرة الشعر "أولبوس كاراسيتي" كالآتي.

تسريحات شعر للبنات

تسريحة شعر مستوحاة من ذيل الحصان

لا شك أن تسريحة شعر ذيل الحصان هي ذكريات كل الأمهات، ولكن الجميل في الأمر أنها لا زالت دارجة حتى يومنا هذا، ويمكن أن تقومي بعمل جديلة فرنسية من مقدمة الشعر مع عمل كعكة كبيرة باستخدام دبابيس الشعر مع ترك باقي الشعر مُنسدلاً بنعومة، وبذلك تكوني قد جمعت بين الجديلة وذيل الحصان.

كما يمكن أن تختاري تسريحة شعر الكعكة وهي تسريحة كلاسيكية فهناك كعكة البالرينا الملائمة جداً للبنت الصغيرة، وهي من أسهل التسريحات، بحيث يتم جمع الشعر كله الى الأعلى وجعله على شكل كعكة مرتفعة دون شد الشعر إضافة الى ذلك، بإمكانك اعتماد الكعكة المزدوجة، بحيث يتم تقسيم الشعر الى قسمين، وجعلهما على شكل كعكتين صغيرتين، ويمكن تثبيت الكعكة كل على حدة بواسطة شرائط وقطع خرزية صغيرة ناعمة. كما بإمكانك اعتماد الكعكة الجانبية، فهي جذابة جداً للبنات الصغيرات ذوات الشعر الخفيف.

تسريحة الكعكة الملكية

تسريحات شعر للأولاد

الملاحظ أن هناك قصات شعر لا زالت منتشرة بين الأولاد وهي الشعر الطويل الكيرلي، وتستخدم للأطفال قبل سن المدرسة، وللأطفال ذوي الشعر الناعم الهش والوجه الصغير الدقيق، حيث تعطى مظهراَ ممتلئاَ لوجه الطفل، أما الأكبر سناَ فيمكن أن تعتمد الأم قصة الشعر القصير لطفلها، وهي مثل كبار الفنانين واللاعبين، وهذه القصة يمكن تحديدها بالموس، وشفرة الحلاقة بحيث يكون الشعر كثيفاَ وطويلاَ في منطقة، وقصيراَ من الجوانب مثلاَ.

تسريحة مناسبة للطفل قبل سن المدرسة

وتسريحة الشعر القصير تكون مثل الصورة الموضحة

تسريحة محددة بالموس

تسريحات شعر للبنات ذوات الشعر المتوسط الطول

تسريحة للمدرسة

ويمكن أن تكون عشوائبة بحيث تقسم الأم الشعر إلى قسمين، ثم تربط كل قسم، والتزيين بالشرائك يكون هو السبب الأول لظهور جمال وبراءة هذه التسريحة.





