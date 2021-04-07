حصيلة قياسية لإصابات كورونا الجديدة في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند تسجيل 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأربعاء.

يأتي ذلك في حصيلة قياسية ترفع مجمل الإصابات بالفيروس إلى 12.80 مليون.



وارتفعت الوفيات إلى 166177 بعد رصد 630 وفاة جديدة.

وهذا هو اليوم الثاني في الأسبوع الحالي الذي تتجاوز فيه إصابات الهند 100 ألف. والدولة الوحيدة التي سجلت مثل هذه الأرقام المرتفعة هي الولايات المتحدة.

وتجاوزت الإصابات اليومية في الهند ذروة الموجة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومع اكتساب الموجة الثانية قوة دافعة، أمرت السلطات في ولايات عدة بفرض عزل عام محلي جديد وغيره من القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس، الذي أصبح العديد من سلالاته المتحورة أكثر عدوى.

والهند هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وطعمت الهند نحو 75 مليونا من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة بما يصل إلى 85 مليون جرعة.