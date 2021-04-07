كورونا يتوحش في البرازيل.. 4 آلاف وفاة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت البرازيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة مرتبطة بـ(كوفيد -19) في غضون 24 ساعة لأول مرة، حيث يتسبب متغير أكثر عدوى في زيادة عدد الحالات.

وأصبحت المستشفيات مكتظة، ويموت الناس بينما ينتظرون العلاج في بعض المدن، والنظام الصحي على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في البرازيل الآن حوالي 337 ألفا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ويرى الرئيس جاير بولسونارو أن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد سيكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه، وحاول التراجع عن بعض القيود التي فرضتها السلطات المحلية.

وفي حديثه إلى أنصاره خارج المقر الرئاسي، الثلاثاء، انتقد إجراءات الحجر الصحي وأشار إلى ارتباطها بالسمنة والاكتئاب، ولم يعلق على الوفيات المسجلة في الساعات الـ24 الماضية والبالغ عددها 4195 حالة.

وحتى الآن، سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة، وتوفي حوالي 66 ألفا و570 شخصًا بمرض (كوفيد -19) في مارس/ آذار أي أكثر من ضعف الرقم القياسي الشهري السابق.

وفي معظم الولايات البرازيلية، يشغل مرضى (كوفيد -19) أكثر من 90% من أسرة وحدة العناية المركزة، وفقا لمعهد الصحة (فيوكروز).





وأبلغت عدة ولايات عن نقص في إمدادات الأكسجين والمهدئات، لكن على الرغم من الوضع الحرج، فإن بعض المدن والولايات تعمل بالفعل على تخفيف الإجراءات التي تحد من حركة الناس.

وقال ميجيل لاجو، المدير التنفيذي لمعهد دراسات السياسة الصحية البرازيلي، الذي يقدم المشورة لمسؤولي الصحة العامة، لوكالة أسوشيتد برس: "الحقيقة هي أن رواية مناهضة الإغلاق للرئيس جاير بولسونارو قد فازت".

ويقول منتقدون إن حكومة بولسونارو كانت بطيئة في التفاوض بشأن الإمدادات، وتم إعطاء حوالي 8% فقط من السكان جرعة واحدة على الأقل.



وقالت عالمة الأوبئة إثيل ماسيل لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن البلاد في (وضع كارثي)، والطريقة الوحيدة لإبطاء الانتشار السريع للغاية للفيروس هي إغلاق فعال".





واكتشف في البرازيل 92 نوعًا مختلفًا من فيروس كورونا، بما في ذلك P.1 ، أو البديل البرازيلي، والذي أصبح مدعاة للقلق، لأنه يُعتقد أنه أكثر عدوى.

ويُعتقد أنه ظهر في ولاية أمازوناس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وانتشر بسرعة في عاصمة الولاية ماناوس، حيث استحوذ على 73% من الحالات بحلول يناير/ كانون الثاني 2021، وفقًا للأرقام التي حللها باحثون في البرازيل.

ويخشى الخبراء أن انتشار البديل البرازيلي سيعني زيادة الحالات لعدة أشهر، وقال الدكتور ميجيل نيكوليليس، الذي كان حتى وقت قريب منسق فريق الاستجابة للوباء في شمال شرق البرازيل: "إن استجابة البلاد كانت بمثابة كارثة كاملة"، وأضاف: "إنها أكبر مأساة إنسانية في تاريخ البرازيل".

ووفقا لنيكوليليس "قد تصل البرازيل إلى 500 ألف حالة وفاة بحلول الأول من يوليو/ تموز وهذا هو أحدث تقدير، لكن جامعة واشنطن أصدرت تقديرًا يوم الجمعة يشير إلى أنه إذا ارتفع معدل انتقال العدوى بنحو 10%، فقد نصل إلى 600 ألف حالة وفاة".