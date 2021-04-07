شكرا لقرائتكم خبر عن هل تظهر أعراض سرطان المبيض فجأة؟.. اعرفى كل شىء عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المبيض من الأورام السرطانية التى تصيب السيدات وقد تكون العلامات والأعراض المبكرة لسرطان المبيض خفية ما يجعل من الصعب اكتشافها، وقد تشمل الأعراض المبكرة لسرطان المبيض الانتفاخ والتشنج وتورم البطن، ونظرًا لأن العديد من الحالات مثل تقلب الهرمونات أو تهيج الجهاز الهضمى يمكن أن تسبب هذه الأعراض، فى بعض الأحيان يتم التغاضى عنها أو الخلط بينها وبين شىء آخر، لهذا السبب، قد يبدو أحيانًا أن أعراض سرطان المبيض تظهر من العدم، كما لو لم تكن هناك علامات تحذيرية، وفقا لتقرير لموقع healthline.

العلامات والأعراض المبكرة لسرطان المبيض

انتفاخ البطن، تغيرات فى الشهية، الشعور بالشبع بسرعة، ألم الحوض الذى لا يزول، أعراض المسالك البولية.

يشار إلى هذه الأعراض مجتمعة بمؤشر أعراض سرطان المبيض، وعندما تحدث هذه الأعراض أكثر من 12 مرة فى الشهر على مدى أقل من عام واحد، تعتبر بعض المنظمات أن هذه علامة تحذير من الإصابة بالسرطان، ولا تشير الإصابة بهذه الأعراض مرة أو مرتين إلى إصابتك بسرطان المبيض، وعندما يكون هناك نمط منتظم لاثنين أو أكثر من هذه الأعراض، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك.

وفى حين أن هذه الأعراض قد تبدو طفيفة أو خفيفة في البداية، فإن الأعراض التي تزداد سوءًا تدريجيًا يمكن أن تكون علامة على سرطان المبيض.

يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المتقدمة لسرطان المبيض ما يلي:

فقدان الوزن غير المتوقع أو غير المبرر، إمساك، كثرة التبول، استسقاء تراكم السوائل في البطن مع الانتفاخ، إذا بدأت فى المعاناة من بعض الأعراض المبكرة لسرطان المبيض ثم ظهرت عليك أعراض أكثر تقدمًا ، فحدد موعدًا مع طبيبك.

عوامل الخطر لسرطان المبيض العمر:

العمر هو أحد عوامل الخطر الأساسية فسرطان المبيض أقل انتشارا بين الشباب، بينما يعتبر أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عامًا.

التهاب مزمن:

قد تؤدى حالات الالتهاب المزمن فى الجهاز التناسلى، مثل التهاب بطانة الرحم ومرض التهاب الحوض، إلى زيادة المخاطر.

البدانة:

قد تكون السمنة عامل خطر بسبب العلاقة بين الوزن والهرمونات.

تاريخ العائلة:

يمكن أن يؤدى وجود تاريخ عائلى للإصابة بسرطان الثدى أو سرطان المبيض أو سرطانات الجهاز التناسلى الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض.

كيفية تشخيص سرطان المبيض مبكرًا

كلما تم اكتشاف السرطان مبكرًا زادت خيارات العلاج المتاحة، ويعد سرطان المبيض من أكثر أنواع السرطانات صعوبة في الكشف عنها فى مراحله المبكرة لأن الأعراض قد تكون خفية أو غامضة، وإذا كنت تعانى من أى من الأعراض فمن المهم التحدث مع طبيب، حتى لو لم تكن فى فئة عالية الخطورة.