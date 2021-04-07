شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. مليار جنيه لمبادرة نور حياة للكشف على العيون والعلميات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 7 أبريل الاحتفال باليوم العالمى للصحة بالعالم، والتى نستعرض من خلالها أبزر إنجازات قطاع الصحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت اسم " المبادرات الرئاسية"، أبزرها مبادرة " 100 ملون صحة.

ضمت أبرز الانجازات، انطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى بدأت المرحلة الأولى منها عام 2019 فى محافظتى السويس والإسماعيلية للشكف على الكبار، وفيما بدأت قوافل الكشف الطبى على المدارس الابتدائية.

أكد محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق "تحيا مصر"، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار سيكون العلاج فيها على نفقة "المبادرة"، موضحًا أن مستشفيات القوات المسلحة شريك أساسى للصندوق فى إجراء عمليات مبادرة "نور حياة".

وأشار إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه من مساهمات المصريين فى صندوق فى مبادرة "نور حياة"، تتضمن إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء، و3 آلاف عملية زراعة قرنية، مشيرًا إلى أن الصندوق ساهم بمليار جنيه فى مشروع الأسمرات، و709 ملايين جنيه لـ"بشائر الخير".

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن الصندوق نظم 4 قوافل خلال شهر مارس الماضى ، قدمت الخدمة الطبية لنحو 14 ألف مواطن خلال الشهر الجاري في 12 محافظة، وتم صرف العلاج لـ 4200 مريض وتسليم 7000 نظارة طبية.. وإجراء 700 عملية مياه بيضاء.

مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على توفير الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الأولى بالرعاية، طبقا لقواعد البيانات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالمبادرة، وكذا الحالات الواردة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.