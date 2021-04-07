فوائد البروكلي الصحية.. يبطئ الشيخوخة ويكافح السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت خبيرة تغذية أمريكية البروكلي كأحد المواد الغذائية الأكثر فائدة للجسم ويساعد على إبطاء الشيخوخة ومكافحة الأمراض الخطيرة.

وأشارت الدكتورة سينتيا ساس إلى أن البروكلي غني بالمواد المغذية، حيث يحتوي كوب منه على 250% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين K، الذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم وصحة العظام.

كما يحتوي على 135% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين C وأكثر من 50% من عنصر الكروم المنظم لمستوى السكر في الدم.



وقالت إنه تم اكتشاف عناصر مضادة للسرطان في تركيب البروكلي، تحييد المواد المسرطنة وتحفز منظومة المناعة، وتمنع نشوء الخلايا السرطانية وانتشارها.





وأكدت: "بالإضافة إلى هذا، البروكلي غني بالألياف الغذائية، التي تحسّن عملية الهضم وتغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما أن له تأثيرا إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث يخفض خطر النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية، لأنه يمنع انسداد الشرايين".

وأوضحت أن البروكلي يقوي العظام ويكافح الالتهابات، ويبطئ شيخوخة الجسم. وتقول "يحتوي البروكلي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية".

كما يحتوي على مادتي اللوتين والزياكسانتين المهمة لمنع إعتام عدسة العين وتحسين الرؤية.



