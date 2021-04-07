شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض اعتلال الشرايين.. الشعور بآلام وقرح فى القدم وتباطؤ نمو الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم يؤدى للعديد من المشاكل الصحية مثل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولعل من أحد المضاعفات الأقل شهرة الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول الإصابة بمرض الشريان المحيطى (PAD)، وهناك 3 علامات تحذيرية تظهر على القدم تشير إلى أن استمرار ارتفاع مستويات الكوليسترول أدى للإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، وفقًا لما ذكره موقع "هارفارد هيلث".

لا يعانى العديد من المرضى المصابين باعتلال الشرايين المحيطية من أى أعراض على الإطلاق، لكن قد يعانى البعض من أعراض تظهر على القدمين، حيث يعتبر ألم القدم أكثر الأعراض شيوعًا على الإصابة بهذا المرض، ومع تطوره يصبح الألم مستمرًا ولا يزول بالجلوس أو الوقوف.

- فيما يلى.. أعراض الإصابة بمرض اعتلال الشرايين المحيطية:

1- ظهور قرح فى القدمين

2- ألم مستمر فى القدمين

3- الشعور بالبرودة فى أسفل الساق أو القدم

4- تغير لون الساقين

5- تساقط الشعر أو تباطؤ نموه فى منطقة الساقين والقدمين

6- تباطؤ نمو أظافر القدم

7- ظهور الساقين ببشرة لامعة

من جانبها، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "HNS" بضرورة الذهاب إلى الطبيب فور الشعور ببعض من هذه الأعراض المذكورة، خاصة أن هناك بعض الناس يعتقدون خطأ أن تلك الأعراض سببها التقدم فى السن، وعادة ما يتم تشخيص اعتلال الشرايين المحيطية من خلال الفحص البدنى من قبل طبيب عام.

ومن المهم إدراك أن خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة خط الدفاع الأول لمواجهة المضاعفات الناتجة عنه مثل الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، ويمكن أن تساعد التغييرات فى نمط الحياة وعلى النظام الغذائى فى ضبط نسبة الكوليسترول خاصة التقليل من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الأدوية المخفضة له.